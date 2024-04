Weimar. Die Frühlings-Auflage der Traditionsveranstaltung am Kirschberg bringt einmal mehr Tausende auf die Beine.

Die kurzfristige Verlegung hat sich für die Organisatoren des traditionellen Flohmarktes auf dem E-Werk-Gelände trotz des parallelen Anziehungspunktes auf dem Marktplatz gelohnt: Bei idealem Wetter war das Areal bis in den hintersten Winkel hinein mit Ständen belegt. Im Lichthaus, dem alten Straßenbahndepot, gab es wie gewohnt auch ein Angebot mit Mittags-Imbiss oder Kuchen. Die Flohmarkt-Fans, Händler wie Besucher, werden in diesen Tagen verwöhnt: Am 1. Mai folgt schon das nächste große Spektakel, wie gewohnt rund um den Kasseturm.

mg