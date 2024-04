Weimar. Die Covershow „Abba – The Concert“ gastiert am 4. Mai in der Weimarhalle. Es gibt noch einige Eintrittskarten.

Die Weimarhalle erklingt im Sound der berühmten schwedischen Band Abba. Unter dem Titel „Abba – The Concert“ wird die Tributeband Abbamusic am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, die Faszination der Kultband und der dazugehörigen Ära präsentieren. Bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, werde Abbamusic nicht nur die Lieder detailgetreu und live erklingen lassen, heißt es in der Ankündigung, sie überzeugten auch mit einer professionellen Lichtshow und dem Retro-Look der 1970er-Jahre. Zu der Bühnenshow werden neben alten bekannten Liedern auch neue Songs wie „I Still Have Faith In You“ gehören.

Der Einlass zum Konzert ist bereits ab 19 Uhr. Tickets gibt es noch wenige unter www.ticketshop-thueringen.de

red