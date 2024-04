Berlstedt. Vom Stiefeleintrinken bis zum Kindertanz: Die Kirmes in Berlstedt wartet ab Donnerstag mit einem knallbunten Programm auf.

36 Aktive, vier Tage und drei Nächte Programm: Die Kirmes in Berlstedt sorgt ab Donnerstag, 2. Mai, für Trubel rund um das Kulturhaus. Als Motto stellt der Kirmesverein diesmal sein 25-jähriges Bestehen in den Mittelpunkt.

Los geht es am Donnerstag 19 Uhr mit dem öffentlichen Stiefeleintrinken. Es folgt am Freitag 17.30 Uhr der Gottesdienst und ein Umzug durch das Dorf. 21 Uhr spielen im Kulturhaus „Rockpirat“ (Eintritt: 12 Euro). Am Samstag ab 8 Uhr geht es auf Ständchen-Tour, am Abend spielen ab 21 Uhr „F.O.X.X.“ zum Kirmestanz. Mitglieder anderer Kirmesgesellschaften zahlen 8 statt 10 Euro Eintritt, die am zahlreichsten anreisende Delegation bekommt zudem ein 30-Liter-Fass Bier spendiert.

Der Eintritt am Sonntag zum Frühschoppen (10 Uhr) und Kindertanz mit DJ Krauti (14 Uhr) ist frei. Der Schaustellerbetrieb Ernst aus Gebesee ist am gesamten Wochenende mit mehreren Ständen (darunter Karussell und Schießbude) vor Ort.

mg