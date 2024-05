Weimar. Anwohner beobachteten am Mittwoch, wie ein Mann einen Schriftzug auf den Fußweg sprayte. Außerdem wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar.

Ein 45 Jahre alter Mann aus Weimar sprühte am Mittwochabend einen Schriftzug auf einen Fußweg in der Altstadt. Dabei wurde er von Anwohnern beobachtet, die umgehend die Polizei informierten. Zwar war der Mann nicht mehr am Tatort, als die Beamten eintrafen, die gute Beschreibung des mutmaßlichen Täters führte jedoch schlussendlich zum Auffinden an seiner Wohnanschrift. Dort habe er, schreibt die Polizei in einer Meldung, seine Tat zugegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Motorradfahrer verletzt

Auf der Landstraße 1053 Richtung Bad Berka ist am Mittwochmittag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war er zusammen mit einem 69 Jahre alten Opel-Fahrer unterwegs, als dieser kurz vor dem Bahnübergang nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Der Biker bemerkte dies zu spät, fuhr auf und stürzte.

Zur Behandlung kam er in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 4500 Euro, die Landstraße war zeitweise voll gesperrt.

Randale im Ilmpark

Unbekannte haben im Ilmpark gewütet und Absperrzäune und Baulampen beschädigt und entwendet. Die Verwüstung bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Mittwochvormittag während einer Streife, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 100 Euro, ebenso den Wert der Lampe.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red