Weimar. Sonst gab es den Kulturbrunch nur im Gaswerk, nun wird eine lange Tafel an vielen Orten in Weimar aufgebaut.

Zu einem Kulturbrunch lädt die Arbeitsgruppe des Aktionsbündnisses der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe alle Interessierten am Sonntag, 5. Mai, ein. In den vier Stadtteilen Weimar West, Nord, Nordvorstadt und Schöndorf finden unter dem Motto „Miteinander – Heute und Morgen!“ von 11 bis 16 Uhr kreative Programme statt.

Das Gaswerk Weimar veranstaltete schon mehrfach einen Kulturbrunch und inspirierte die Arbeitsgruppe zu dieser Idee. Viele unterschiedliche Institutionen und Sponsoren, wie die Stadt Weimar, die Thüringer Staatskanzlei und das Bundesfamilienministerium, wollen im Aktionsbündnis die Vielfalt eines Lebens in Frieden und Demokratie zum Ausdruck bringen. An jedem Veranstaltungsort wird es eine lange Tafel mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien geben. Die Teilnahme am Kulturbrunch ist kostenlos.

Der Brunch in Weimar West findet im Stadtteilpark statt und wird vom Gaswerk Weimar und dem Jugendclub „Kramixxo & Waggong“ organisiert. Neben kreativen Workshops und Mitmach-Aktionen wird unter anderem das Blechbläser-Quintett der Musikhochschule auftreten. Für die Kinder gibt es ein Puppentheater und einen Zauberkünstler.

Erstes Brückenfest schließt sich an Kulturbrunch an

Angedockt wird überdies das erste „Thüringer Brückenfest“. Der Verein Lösungslabor und das Netzwerk „Weltoffenes Thüringen“ rufen dabei alle Interessierten unter anderem dazu auf, von 9 bis 14 Uhr ihre eigene Sicht auf das Thema „Heimat“ malend zu Papier zu bringen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Außerdem werden Thüringer Stimmen eingeholt, die als „Für-Botschaft“ formuliert sein sollen, statt immer nur gegen etwas zu sein. So spricht sich etwa Paul (7 Jahre) „für mehr Spielplätze und saubere Parks“ aus. Die neunjährige Elise wünscht sich mehr Familienzeit. Das „Thüringer Brückenfest“ soll nach der Premiere in Weimar durch viele Ecken des Freistaates touren, um „aktive Demokratie zu leben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken“.

Im Gaswerk ist der Kulturbrunch bereits Tradition – hier im Jahr 2022. © Archiv | Maik Schuck

In Weimar Nord wird das Fest vom Jugendclub „Nordlicht“ veranstaltet. Auf der großen Wiese bei der Bonhoefferstraße gibt es neben dem Buffet ein vielseitiges Bühnenprogramm, mit einem Kinderzirkus, der Band „Ladalada“ und anderen musikalischen Darbietungen.

Auch Ortsteil Schöndorf beteiligt sich

Der Stéphane-Hessel-Platz vor dem Bauhaus-Museum wird Standpunkt des Kulturbrunches in der Nordvorstadt. Das Kinderhaus Weimar, Quweer und das Stellwerk Weimar laden ein zu einem bunten Bühnenprogramm mit Live-Musik und spielerischen Mitmach-Angeboten für Groß und Klein. Bei Kaffee und Kuchen können alle Besucher miteinander ins Gespräch kommen. Im Weimarer Ortsteil Schöndorf findet die Veranstaltung vor dem Jugendclub „Café Conti“ statt. Auch hier laden das „Team Jugendarbeit Weimar“ und der Jugendclub zu kreativen Aktionen und zum Austausch untereinander ein. Anders als in den anderen Stadtteilen endet diese Veranstaltung schon um 15 Uhr.

Ziel der verschiedenen Stadtteilfeste ist die Vernetzung der Menschen untereinander und das Abbauen von Grenzen und Barrieren. Die unterschiedlichen Initiativen, Akteure und Institutionen, wie Kindergärten oder Schulen, sollen dabei in den Vordergrund rücken. Bei schlechtem Wetter informieren die Veranstalter auf ihrer Website über den Ausweichstandort.