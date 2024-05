Weimar. In Weimar ermittelt die Polizei zu einem Unfall mit einem Linienbus und einen erneuten Diebstahl.

Am Donnerstagmorgen war ein 85-Jähriger mit seinem Opel auf der Carl-August-Allee in Weimar unterwegs. Laut Polizei kollidiert er im Gegenverkehr mit einem Linienbus, als er eine Radfahrerin überholen wollte. Verletzt wurde niemand. Lediglich der Außenspiegel des Opel wurde beschädigt.

Trotz Hausverbot erneut beim Stehlen erwischt

Ein 13-Jähriger hat das Hausverbot in einem Einkaufsmarkt in der Erfurter Straße ignoriert und erneut geklaut. Am Donnerstagnachmittag nahm er eine Getränkedose mit, ohne zu bezahlen. Laut Polizei erwarte ihm nun Anzeigen wegen Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch.

Fahrzeug muss ausweichen und baut Unfall

Am frühen Freitagmorgen kam ein 40-Jähriger in Weimar von einer Straße ab, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Nach Angaben des Mannes kam der rote VW Golf in einer Rechtskurve teilweise auf seine Fahrbahn. Beim Ausweichen stieß er gegen eine Bordsteinkante, Laterne, ein Verkehrszeichen und einen Baum, berichtet die Polizei.

Der rote VW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei fragt deshalb, wer Angaben zum Unfall bzw. dem roten VW Golf machen kann? Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

