Weimar. Rund 20 Wahlhelfer, die die Aufgabe übernehmen, fehlen in der Stadt noch.

Für die anstehenden Urnengänge im Superwahljahr hat die Stadt Weimar inzwischen zwar eine ausreichende Zahl an Wahlhelfern. Allerdings fehle es noch an Wahlvorständen. In der Vorwoche klaffte noch eine Lücke von rund 20 Männern und Frauen, die diese Aufgabe übernehmen, hieß es aus dem Wahlbüro. Interessierte können sich weiter melden und werden rund zwei Wochen vor dem Wahltermin entsprechend geschult. Kontakt: https://stadt.weimar.de/de/wahlen.html.

