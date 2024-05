Weimar. Ein Autofahrer hat im April in Weimar ein neunjähriges Kind angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach dem Autofahrer.

Am Freitagabend, 12. April, kam es in der Bonhoefferstraße in Weimar zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in Richtung Cranach-Schule, als es mit einem neunjährigen Jungen zusammen stieß, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Als sich der Autofahrer nach dem Gesundheitszustand des Jungen erkundigte und einen Rettungswagen rufen wollte, lehnte dieser ab und verließ die Unfallstelle.

Der Autofahrer fuhr daraufhin auch weiter. Später meldete die Mutter des Jungen den Unfall bei der Polizei. Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen sowie nach dem Autofahrer. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.