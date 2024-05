Weimar. Weimarer Studierende gestalten einen lyrisch-musikalischen Abend in der Literaturetage.

Den zweiten Literaturdonnerstag „Literathursday“ unter dem Motto „Ein unvorhersehbares Gespräch“ gestalten Lis Bußler und Marius Machill am 16. Mai um 19 Uhr in der Literaturetage. Mit weiteren Studierenden der Bauhaus-Universität und der Hochschule für Musik Franz Liszt soll ein freier Raum für lyrisch-musikalische Improvisation entstehen.

Lis Bußler studiert Medienkultur in Weimar und hat das „schreibhaus“, eine Initiative für kreatives Schreiben an der Uni, gegründet. Mit „Eine Zwetschge lang“ ist 2023 Bußlers erster Lyrikband erschienen. Marius Machill studiert Jazz-Drumset, war als Event-Kurator tätig. Tickets zum „Literathursday“ sind in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich.

red