Weimar. Trilaterale Zusammenkunft findet nächste Woche am Gründungsort statt. Das ist bisher bekannt:

Auf Einladung von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis-Grüne) findet in der kommenden Woche in Weimar ein Treffen des Weimarer Dreiecks statt. Das hat das Auswärtige Amt soeben gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Die Außenministerin werde am 22. Mai am Gründungsort der trilateralen Verbindung ihren französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné und ihren polnischen Amtskollegen Radosław Sikorski empfangen. Bei dem Treffen der Außenministerin und der Außenminister werde es um aktuelle außen-, europa- und sicherheitspolitische Themen gehen. Haupttagungsort am kommenden Mittwoch ist das historische Rathaus.

red