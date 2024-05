Weimar. Die Kabarettistin und Sänger kommt mit Band ins Spiegelzelt und singt von den Sechzigerjahren und ihren ganz persönlichen Sechzigern.

In ihrem Programm „In my sixties“ widmet sich Maren Kroymann der Musik der Sechzigerjahre, aber auch ihren ganz persönlichen Sechzigern – dabei wird sie in diesem Sommer bereits 75. Dass sie keinerlei Biss verloren hat, zeigt sie am 24. Mai mit ihrer Band im Köstritzer Spiegelzelt. Wir trafen sie vorab zum Gespräch.

Was verbindet Sie mit dem Spiegelzelt und mit Weimar?

Ein Auftritt vor Jahren mit meinem letzten Programm. Die warme Atmosphäre und ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl mit einem aufgeschlossenen Publikum.

2024 wird das Spiegelzelt 20 Jahre. Was feiern Sie in diesem Jahr?

Dass es keine Rolle spielt, dass ich dieses Jahr 75 werde. Und dass ich weiterarbeiten kann – von großartigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern umgeben.

Welches Geschenk ist für Sie unbezahlbar?

Zeit und Zugewandtheit.

Was würden Sie dem Köstritzer Spiegelzelt ins Poesiealbum schreiben?

„...denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig’ne Herz zurück.“

Das Spiegelzelt unterstützt die Aktion „Weltoffenes Thüringen“. Was treibt Sie politisch derzeit um?

Der Rechtsruck. Die Gewalt gegen Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Dass Antisemitismus von den radikalen Lagern in die Mitte lappt. Die extreme Polarisierung und Gewaltbereitschaft, auch gegen queere und trans Menschen. Und dass es offenbar gar keine gemeinsame Sprache mehr gibt.

Was kann die Kunst für die ein menschenwürdiges und demokratische Miteinander tun?

Die Kunst kann die Zwischentöne liefern, die der Debatte oft fehlen. Sie kann das Beste aus den Menschen herausholen und sie über die politischen Lager hinweg berühren – wenn man sie lässt. Über die Gefühle, die sie weckt, kann sie Menschen öffnen und verbinden, auch zum gemeinsamen Lachen bringen. Humor ist so ein wichtiger Teil des Menschseins.

Maren Kroymann und Band treten am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr auf die Spiegelzelt-Bühne. Einige Restkarten gibt es noch unter koestritzer-spiegelzelt.de/tickets/