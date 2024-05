Weimar. Vom Starporträtfotografen bis zum Frauenchor Taubach – diese Weimarerinnen und Weimarer sorgen für kulturelle Höhrpunkte in den kommenden Tagen.

Staatskapelle spielt Raketenmusik und kosmische Klänge

Unterwegs zu den Sternen ist die Staatskapelle Weimar bei ihrem nächsten „Concerto Flautino“ am Freitag, 24. Mai, Sonntag, 26. Mai und Montag, 27. Mai. Jeweils um 10 Uhr ertönt auf der DNT-Studiobühne Raketenmusik, die das junge Konzertpublikum in die Weiten des Weltalls katapultiert. Zuhörende lernen Sternenwesen kennen, lauschen kosmischen Klängen und dürfen selbst tanzen, singen und mitgestalten. Konzertpädagogin Kerstin Klaholz moderiert das „Concerto“, das sich an Kinder von vier bis sechs Jahren richtet. Der Freitagstermin ist bereits ausverkauft, für die Konzerte am Sonntag und Montag sind noch Karten erhältlich.

Porträts aus zehn Jahren Schloss Ettersburg

Guido Werner fotografiert seit zehn Jahren Künstler, Intellektuelle, Schauspieler, Publizisten und Musiker, die auf Schloss Ettersburg auftreten. Der erste war Armin Mueller-Stahl. Die bisher bereits mehr als 150 Porträts entstehen meist kurz vor den Auftritten und kürzester Zeit. Dabei inszeniert der Fotograf nicht und lässt Selbstdarstellung zu. Weitere Porträts in neuen Formaten werden ab Freitag, 24. Mai, im Alten Schloss ausgestellt. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr bei freiem Eintritt. Zeitgleich werden die Porträts online veröffentlicht unter guido-werner.com

Vortrag im Stadtmuseum erst im August

Der für Donnerstagabend, 23. Mai, im Stadtmuseum geplante Vortrag von Rita Seifert wird krankheitsbedingt verschoben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist „Vom Sophienstift in Weimar bis zum chemischen Laboratorium der Universität in Jena. Die Förderung der Mädchen- und Universitätsbildung in Sachsen-Weimar-Eisenach unter Großherzogin Sophie“ stattdessen am 13. August um 17 Uhr zu hören.

Kinderlesarten mit Kuh Lieselotte

Die Weimarer Lesarten gehen am Freitag, 24. Mai, in der Bibliothek Schöndorf weiter mit einer Lesung von Alexander Steffensmeier. In seinem Kinderbuch „Lieselotte macht nicht mit“ geht es um eine lustlose Kuh, und ihre Freunde auf dem Bauernhof, die alles tun, um sie aufzumuntern. Die Geschichte ist geeignet ab vier Jahren und der Eintritt zu Lesung frei.

Frauenchor Taubach feiert 30-Jähriges

Der Frauenchor Taubach feiert am Wochenende 30-jähriges Bestehen und lädt sich zu einem Jubiläumskonzert am Sonntag, 26. Mai, den Männerchor Nohra 1833 ein. Um 17 Uhr singen sie unter der Leitung von Tim Model in der Kirche St. Ursula Volkslieder, geistliche Musik, sowie bekannte Lieder aus Pop und Rock.

