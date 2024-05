Weimar. Große und kleine Veranstaltungen außerhalb der Kommunalwahlen dürften die Geschmäcker von vielen Besuchern treffen.

Zum 29. Weimarer Eisenbahnfest ruft der Thüringer Eisenbahnverein am 25. und 26. Mai auf das Gelände des alten Bahnbetriebswerkes an der Eduard-Rosenthal-Straße. Die Veranstaltung, die erstmals im August 1996 stattgefunden hat, wird wieder mit der größten Fahrzeugausstellung und -sammlung eines der Höhepunkte im Eisenbahnnostalgie-Programm von Thüringen werden, verspricht der Verein.

Präsentiert und ausgestellt werden am Wochenende alle in Weimar beheimateten Museumsfahrzeuge mit mehr als 45 verschiedenen Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven, Eisenbahnwaggons sowie Gastfahrzeuge aus dem Betriebsdienst. Ebenso können historische Straßenbahnen aus DDR-Zeiten besichtigt werden. Die Fahrzeuge werden im Freien, vor dem Lokschuppen und teilweise auf der Drehscheibe präsentiert. Auch die Besichtigung einzelner Lokomotiven sei möglich. Als Höhepunkt werde es eine große Lokparade mit E-Loks aus Reichsbahnproduktion in verschiedenen Farbvarianten geben.

Abgerundet wird das Fest mit einer Kindereisenbahn, Hüpfburg, gastronomischer Versorgung und Modellbahnbörse. Führerstandsmitfahrten sind auf einer Dampflok aus dem Jahre 1939 möglich.

Zwischen dem Weimarer Hauptbahnhof (Abfahrt an der Haltestelle 5 in der Schopenhauerstraße wegen Bauarbeiten) und dem Museumsgelände verkehrt im Stundentakt ab 9.10 Uhr wiederum ein historischer Ikarus-Bus als Shuttle. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr, für Fotofreunde bereits ab 8 Uhr. Der reguläre Museumsbetrieb startet am 4. Mai. Das Museum hat dann samstags bis Oktober von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Absprachen für Besichtigungen außerhalb dieser Zeiten sind unter 0177/3385415 oder 0157/85650586 möglich.

Freunde der Blumen werden auf dem Markt fündig

Bunt und schön wird es am Sonntag, 26. Mai, wieder beim Blumenmarkt zu Füßen des historischen Rathauses, der um 9 Uhr eröffnet wird. Insgesamt 23 Stände hat der Verband Gartenbau Thüringen für den beliebten Höhepunkt im Frühjahr angekündigt. Der Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf Beet- und Balkonpflanzen, Gemüsejungpflanzen, Stauden, Gehölzen, Rosen, Dahlien-Knollen, Kräutern, Schafwollmanufaktur sowie Erdbeeren aus Gebesee. Als Repräsentantin der Thüringer Blumenpracht ist mit Elisabeth Panzer die Dahlien-Königin aus Bad Köstritz angekündigt.

Traditionell finden Marktbesucher dort Produkte aus der Region. Eine Ausnahme bilde laut Verband Korb-Krines aus Sand am Main in Bayern. Ganz lokal außerhalb von Betrieben sind die Stadtgärtnerei Weimar, die Klassik-Stiftung Weimar sowie mit einem Info-Stand der Landesverband Gartenbau Thüringen beim Blumenmarkt dabei.

Mit dem NABU auf der Suche nach Singvögeln

Wem es am Wochenende eher nach Fauna statt Flora zumute ist, der wird beim NABU-Kreisverband fündig. Er nimmt Interessierte mit auf eine Vogelstimmenwanderung durch das Kirschbachtal. Gedacht ist sie für alle, die sich für die gefiederten Freunde interessieren und gerne die Singvögel anhand ihrer Klänge entdecken möchten. Die etwa zweistündige Wanderung am Samstag, dem 25. Mai, wird von den beiden versierten NABU-Aktiven Astrid Lerch und Franka Rose geleitet. Treffpunkt ist 6 Uhr an der Endstation (Buswendeschleife) der Stadtbuslinie 2 in der William-Shakespeare-Straße. Empfohlen sind wetterfeste Kleidung und das Mitbringen eines Fernglases.

red