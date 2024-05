Weimar. „neudeli“ bietet Einblicke in Prototypen, Start-ups und die eigene Arbeit.

Die Gründerwerkstatt „neudeli“ der Bauhaus-Uni richtet am Donnerstag, 23. Mai, ab 16 Uhr ein Sommerfest aus. Unter dem Titel „neudeli Open“ biete der Nachmittag in der Villa in der Helmholtzstraße 15 Einblicke in die Welt der Ausgründungen, des Unternehmertums und der Innovation.

Die Veranstaltung starte mit einer feierlichen Eröffnung durch Ulrike Kuch, Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation. Anschließend präsentieren Gründerinnen und Gründer aus dem „neudeli“ ihre Ideen und Geschäftsmodelle in einer Ausstellung. Das „neudeli Open“ sei die ideale Gelegenheit, in Austausch zu treten, Prototypen zu testen und die Arbeit der Gründerwerkstatt kennenzulernen. Zudem gibt es ab 18 Uhr Live-Musik der Weimarer Band „HEAT“.

