Weimars Bürgermeister trifft zum Geburtstag der Verfassung in Bonn den Bundespräsidenten

Beim Bürgerfest zum 75. Geburtstag der Deutschen Verfassung wird Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) die Farben der Stadt Weimar vertreten. Ebenso vor Ort ist Christian Faludi von der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie. Er hat die Idee zur „Tour der Demokratie“ entwickelt, die vom Start am 4. Mai in Weimar über eine Station in Frankfurt am Main pünktlich am 25. Mai zum Bürgerfest in Bonn endet. Beide treffen dort auch den Bundespräsidenten.

se