Weimar. Das Festival für Neue Musik vereint sieben Konzerte und spannende Einblicke in die Kompositionsarbeit.

Mit einem Konzert von Schülerinnen und Schülern der Musikschulen Weimar, Jena und Erfurt starteten bereits am Donnerstagabend die Weimarer Frühjahrstage. Das Festival für zeitgenössische Musik findet bis 26. Mai zum 25. Mal statt und vereint Musikperformances, Komponistengespräche sowie eine Verlags- und Notenausstellung in seinem Programm. Nicht zuletzt zeigen die Preisträger des Orchesterkompositionswettbewerbs ihr Können.

An den Festivalauftakt mit den Musikschülern am Donnerstag im Coudraysaal schloss sich eine Darbietung des Trio Infinitum mit Komponist Helmut Oehring an, der in seine Werke Gebärdensprache einbindet. Am Freitag spielen um 11 Uhr ebenda Schüler von Schulen in Weimar, Erfurt und Stotternheim selbst komponierte Nummern. Am Abend geht es um 19.30 Uhr weiter mit dem Konzert der ersten Hälfte der Preisträger des internationalen Wettbewerbs für Orchesterkomposition. Der Rest spielt am Samstagabend um 21 Uhr, Zuvor ist um 19.30 Uhr das Ensemble MIET+ zu hören.

Am Sonntagnachmittag spielt das gastgebende Ensemble Via Nova um 16 Uhr sein Konzert im Mon Ami. Jeweils nach den Konzerten werden kurze Gespräch mit den Komponisten im Saalcafé angeboten. Zudem ist dort die Ausstellung zu sehen.

red