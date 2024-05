Blankenhain. Einrichtung richtet dazu am Montag kleines Fußballfest für alle Fans aus

Der Countdown für die Fußball-Europameisterschaft läuft in Blankenhain. Die Deutschen Nationalspieler und ihr Tross reisen am Sonntagnachmittag zur Vorbereitung auf das Turnier individuell an. Und die Fans des Teams von Trainer Julian Nagelsmann haben gleich am Montag die Chance, einem oder einigen Spielern ganz nahezukommen.

Vom Trainingslager im Blankenhainer Spa & Golf Resort Weimarer Land, wo sich das Team bis zum 31. Mai aufhält, werden sie sich auf den Weg zur Blankenhainer Tafel in der Christian-Speck-Straße machen, kündigte die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein als Trägerin der Tafel gegenüber unserer Zeitung an. Geplant ist demzufolge am 27. Mai in der Zeit von 12.45 bis 14.30 Uhr, dass Deutschlands Top-Fußballer bei der Lebensmittelausgabe helfen sowie Spenden überreichen und Autogramme geben. Dazu bereitet die Tafel ein kleines Fußballfest vor, zu dem alle Fans willkommen sind.

Der Newsletter für Weimar Alle wichtigen Informationen aus der Klassikerstadt Weimar, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Stadt und die Menschen geben sich viel Mühe, dass die Nationalmannschaft einen perfekten Aufenthalt erleben wird, und entsprechend möchten wir von unserer Seite versuchen, etwas zurück an die Stadt und die Region zu geben. Unser Fokus liegt auf der Unterstützung von wohnungs-, obdachlosen und hilfebedürftigen Menschen“, begründet Niklas Boedts, Projektmanager von der Stiftung der Nationalmannschaft, den Besuch auf dem Tafelgelände. „Die Unterstützung von Wohnungslosen und benachteiligten Menschen ist uns in der Stiftung der Nationalmannschaft ein besonderes Anliegen“, wird auf deren Webseite National-Keeper Manuel Neuer zitiert.

Erwartet werden an der Blankenhainer Tafel am Montag ein oder zwei Nationalspieler. Wer genau das sein wird, wurde vorab noch nicht verraten. Es gibt die Möglichkeit für Gespräche, Autogrammwünsche werden erfüllt, und es steht eine Torwand für Zielschüsse bereit. „Wir freuen uns schon sehr auf diese besonderen Besucher und laden herzlich ein, wenn die Fußball-Europameisterschaft zum Greifen nah an unsere Tafel in Blankenhain herantritt. Fußballfans können Bälle oder T-Shirts zum Signieren mitbringen“, sagt Teamleiter Marco Modrow.

Der Besuch aus den Reihen des Nationalteams fällt genau auf den 27. Geburtstag der Tafel in Blankenhain – „Anlass, dieses leider notwendige Hilfsangebot gebührend zu feiern“, betonte die Diakoniestiftung. Aktuell werden von der Tafel Blankenhain etwa 250 Erwachsene und 100 Kinder regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt.

red