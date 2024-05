Weimar. Bernstein, Anderson und Dvořák spielen die musikbegeisterten Laien zu ihrem 15-Jährigen im Forum Seebach.

Sein 15-jähriges Bestehen feiert das Weimarstadtorchester am Samstag, 25. Mai, 16 Uhr, mit einem Konzert im Forum Seebach. Das Sinfonieorchester hat unter der Leitung von Ingo Lößer ein Programm mit amerikanischem Charme erarbeitet, das allerlei von importierter Kunstmusik über Jazz bis hin zum Musical enthält.

Zeitlich durchstreift das Ensemble aus 40 musikbegeisterten Laien die Epochen von der Romantik bis zur Moderne. Antonín Dvořáks Amerikanische Suite in A-Dur, Op. 98b wird gespielt, ebenso wie Leroy Andersons Klavierkonzert in C (dargeboten von Jonas Leopold) und Melodien aus Leonard Bernsteins „West Side Story – Selections“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

red