Erfurt. Das Akkordeon-Duo „con:trust“ gestaltet die nächsten Tiefurter Montagsmusiken.

Die Montagsmusiken in Tiefurt gehen weiter mit dem Akkordeon-Duo „con:trust“. Am 27. Mai spielen sie um 18 Uhr in der Christopheruskirche barocke Werke von Vivaldi und Bach aber auch Eigenkompositionen von Daniel Roth. Er ist eine Hälfte des Duos, das er 2016 mit Marius Staible gegründet hat und seither internationale Erfolge gefeiert hat, von Preisen bis zum „Supertalent“-TV-Auftritt kürzlich. Zu hören sein werden auch Sholom Secundas „Bei mir bist du schön“ und Luciano Biondinis „Tangomania“, in denen traditionelle und zeitgenössische Einflüsse verschmelzen. Bekannte Hits wie Bill Withers‘ „Just the Two of Us“ und Jorge Bens „Mas que nada“ stehen ebenfalls auf dem Programm. Der Eintritt kostet 10 Euro.

red