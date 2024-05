Weimar. Der Astrophysiker erklärt das Universum – mit Blick auf Goethe, aber auch beim Tanz.

Ein Sommer-Special bietet die Thüringer Tanz-Akademie nun neben an. Am Samstag, 25. Mai, gibt es ab 19 Uhr einen Bachata-Workshop in der Kulturkirche, ab 21 Uhr eine Tanzparty. Ab 26. Mai startet ein Disco-Fox-Kurs sonntags um 13 Uhr, ab 27. Mai ein Salsa-Kurs montags ab 21 Uhr. Ausprobieren kann man die Tänze nicht zuletzt zum Mondschein-Ball am 15. Juni in der Weimarhalle. Mit dabei ist dann auch Astrophysiker Harald Lesch. Bereits am Sonntag, 26. Mai, ist er um 18 Uhr mit seinem Programm „Was hat das mit dem Universum zu tun?“ im Theater im Gewölbe zu erleben. Musikalisch begleitet von Hans Raths geht Lesch Goethes Naturphilosophie nach und erklärt, „wir sind alle Sternenstaub.“

red