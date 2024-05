Weimar. Bevorstehende Europawahlen stehen thematisch am Sonntag im Fokus.

Die 121. Kundgebung „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ findet an diesem Sonntag, dem 26. Mai, in Weimar statt. Die Kundgebung steht ab 15 Uhr auf dem Theaterplatz unter dem Motto „Europa ist unsere gemeinsame Zukunft in Frieden und Freiheit“. Darüber werde zwei Wochen vor den Europawahlen am 9. Juni aus der Sicht von Menschen aus Deutschland, osteuropäischen EU-Staaten und der Ukraine gesprochen.

red