Weimar. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit läuft im Großen Haus „Der Meister und Margarita“. Auf allen Plätzen zahlt man weniger als sonst.

Die letzte Chance in dieser Spielzeit, „Der Meister und Margarita“ am DNT zu erleben, gibt es am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr, im Großen Haus. Dazu gibt es eine besondere Aktion: Karten für diese Aufführung kosten dank des Theatertags auf allen Plätzen nur zwölf Euro.

Luise Voigts von der Kritik gelobte Inszenierung des Kultromans wurde für den Deutschen Theaterpreis Der Faust 2023 nominiert. Bulgakows vielschichtige Geschichte spielt im Moskau der 1930er-Jahre, wo eine Teufelsbande alles auf den Kopf stellt. Inmitten des Chaos lehnt sich Margarita aus Liebe zum Meister gegen repressive Strukturen auf und überwindet so die Grenzen der Schwerkraft und des Todes. Karten für den Theatertag sind noch erhältlich.

