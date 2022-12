WM 2022: Achtelfinale - Diese Spiele und Termine stehen fest

Doha. Es geht in die heiße Phase bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Die ersten Begegnungen für das Achtelfinale sind klar. Eine Übersicht.

Argentinien, Polen und Australien sind Titelverteidiger Frankreich bei der Fußball-WM in Katar ins Achtelfinale gefolgt. Lionel Messis Argentinier feierten am Mittwoch in Doha einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Polen und ziehen als Sieger der Gruppe C in die K.o.-Runde ein. Auf Platz zwei retteten sich die Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski, die dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Mexikanern weiter kamen. Für die Mexikaner war der 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Saudi-Arabien zu wenig.

Australien im Achtelfinale gegen Messi und Argentinien

Australien gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Geheimfavorit Dänemark mit 1:0 (0:0) und feierte damit den zweiten Sieg. Die hoch gehandelten Skandinavier verabschiedeten sich dagegen sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus dem Turnier. Auch für Tunesien ist die Weltmeisterschaft nach der Vorrunde beendet. Den Nordafrikanern reichte auch ihr überraschendes 1:0 (0:0) gegen die bereits qualifizierten und mit einer B-Elf angetretenen Franzosen nicht zum Weiterkommen.

Freude trotz Niederlage: Polen steht im WM-Achtelfinale und trifft dort auf Weltmeister Frankreich. Foto: firo

Im Achtelfinale am Samstag (20.00 Uhr) trifft nun Argentinien auf Australien. Polen bekommt es einen Tag später mit Frankreich zu tun. Hier ist eine Übersicht der Ansetzungen für das WM-Achtelfinale.

ACHTELFINALE

Samstag, 03. Dezember 2022:

Niederlande - USA im Khalifa International Stadion (18.00 Ortszeit/16.00 MEZ)

Argentinien - Australien im Ahmad Bin Ali Stadion (22.00/20.00)

Sonntag, 04. Dezember 2022:

Frankreich - Polen im Al Thumama Stadion (18.00/16.00)

England - Senegal im Al Bayt Stadion (22.00/20.00)

Montag, 05. Dezember 2022:

1. Gruppe E - 2. Gruppe F im Al Janoub Stadion (18.00/16.00)

1. Gruppe G - 2. Gruppe H im Stadion 974 (22.00/20.00)

Dienstag, 06. Dezember 2022:

1. Gruppe F - 2. Gruppe E im Education City Stadion (18.00/16.00)

1. Gruppe H - 2. Gruppe G im Lusail Stadion (22.00/20.00)