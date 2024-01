Nordhausen. Ein Festival der Weltklasse erwartet die Fans beim 15. Nordhäuser Kugelstoß-Indoor am Sonntag (14 Uhr). Sogar ein nur 1,41 Meter großer Weltrekordler ist mit am Start und wird für Stimmung in der Wiedigsburghalle sorgen.

Die Fans des 15. Nordhäuser Kugelstoß-Indoor dürfen sich am Sonntag (14 Uhr) sogar auf einen Weltrekordler freuen. Paralympicssieger Niko Kappel (Sindelfingen) steigt mit den starken Männern um Vize-Weltmeister Leanordo Fabbri (Italien) in den Ring. Kappel hält den Weltrekord der Kleinwüchsigen mit 14,99 Meter. Im Frauenfeld mit Weltmeisterin Chase Ealey (USA) startet die niederländische Para-Athletin Lara Baars. Beim Spektakel in der Wiedigsburghalle werden rund 1500 Zuschauer erwartet. Karten gibt es noch an der Tageskasse.

Kompletter deutscher Nachwuchskader ab 10 Uhr im Ring

Bereits am Vormittag treten bei Deutschlands größtem Kugelstoß-Hallenmeeting mit etwa 50 Athleten ab 10 Uhr die besten Kugelstoßer der U20 und U23 an. Für den kompletten deutschen Nationalkader mit der Nordhäuserin Chantal Rimke (LC Jena) gibt es auch internationale Konkurrenz.

Spenden für Hochwasser-Opfer in Windehausen und Typisierungsaktion für Mika

Das Kugelstoß-Indoor tut auch Gutes für die Region. Alle Einnahmen des Online-Vorverkaufs werden zu 100 Prozent an das vom Hochwasser so schwer getroffene Windehausen gespendet. Auch dem Nordhäuser Jugend-Volleyballer Mika Gropp, der an Leukämie erkrankt ist, will man mit einer Typisierungsaktion in der Halle helfen. Alle Zuschauer im Alter zwischen 16 und 45 Jahren können daran teilnehmen, um einen genetischen Zwilling von Mika für eine Knochenmarkspende zu finden.

Der Eintritt für die Sportveranstaltung der Weltklasse in Nordhausen beträgt übrigens nur sechs Euro (4 Euro ermäßigt).