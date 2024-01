Nordhausen. Die Kugelstoßerin hat bei den Thüringer Hallenmeisterschaften eine neue Hallen-Bestmarke mit der Vier-Kilo-Kugel aufgestellt. Linnea Kammer ist ebenso in Erfurt erfolgreich.

Pünktlich vor ihrem Heimspiel kommt Chantal Rimke immer besser in Fahrt: Die Nordhäuser Kugelstoßerin im Trikot des LC Jena hat bei den Thüringer Hallenmeisterschaften in Erfurt eine neue Hallen-Bestmarke mit der Vier-Kilo-Kugel aufgestellt. In der fünften Runde stand erstmals in dieser Hallensaison eine 15 vor dem Komma.