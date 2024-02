Erfurt. Für das Thüringen-Derby am 16. März in Jena hat der FC Rot-Weiß Erfurt die Gästetickets in Rekordzeit verkauft. Davon profitierte auch der Verein selbst.

Das Thüringen-Derby des FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag, 16. März, um 16 Uhr beim FC Carl Zeiss Jena elektrisiert die Anhänger – auch ohne die Aussicht, noch in den Kampf um den Drittliga-Aufstieg eingreifen zu können. Die 1500 Gäste-Tickets, die Erfurt zur Verfügung gestellt wurden, waren am Freitagnachmittag in weniger als drei Stunden und damit in Rekordzeit verkauft.

„Die Kasse öffnete um 15 Uhr, um 17.45 Uhr waren alle Tickets vergriffen“, sagte Daniel Winge, Geschäftsstellenleiter des FC Rot-Weiß Erfurt. Der Gästebereich wird sich auf der Südtribüne des Ernst-Abbe-Sportfeldes befinden, wo der Umbau noch nicht abgeschlossen ist.

100 neue Vereinsmitglieder für den FC Rot-Weiß

Vom starken Interesse profitierte auch der Verein selbst, da beim Verkauf zunächst Mitglieder und Dauerkarteninhaber bevorzugt wurden. In diesem Zuge haben sich laut Vorstandssprecher Lars Fuchs 103 neue Mitglieder angemeldet.

Garantiert ist so oder so eine große Kulisse. Zur Wochenmitte vermeldete der FC Carl Zeiss Jena bereits den Verkauf von 8000 Tickets – inklusive der Erfurter Gästefans. Beim Derby am 16. März steht im Abbe-Sportfeld eine Kapazität von insgesamt 12.500 Plätze zur Verfügung.

Das Regionalliga-Hinspiel am 1. Oktober im mit 14.750 Besuchern ausverkauften Steigerwaldstadion endete 1:1. Die Jenaer Führung von Joel Richter (18.) glich Til Schwarz per Kopf aus (81.).

Mehr zum Thema