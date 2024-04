Erfurt. Die Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt sind am 1. Mai doppelt gefordert. Erst steht eine Trainingseinheit an, am Nachmittag ein Freundschaftsspiel in Marbach.

Am Tag der Arbeit bestreitet der FC Rot-Weiß Erfurt sogar eine Doppelschicht. Nach einer Trainingseinheit um elf Uhr tritt der Regionalligist zu einem schon länger geplanten Freundschaftsspiel bei den Sportfreunden Marbach an. Anstoß der Begegnung beim Kreisoberligisten ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz in der Bodenfeldallee.

Es ist der Höhepunkt eines Tages ganz im Zeichen des Fußballs. Zum Auftakt am Mittwoch, 1. Mai, lockt der Tag des Mädchenfußballs. Der Verein aus dem Erfurter Ortsteil will zur neuen Saison eine reine Mädchenmannschaft der Jahrgänge 2010/11 an den Start bringen. Angesprochen sind aber alle Altersgruppen zwischen 5 und 14 Jahren. Veranstaltet werden unter anderem ein Kleinfeldturnier (9.30 Uhr), ein Jonglierwettbewerb (10 Uhr) und ein Schnuppertraining (11 Uhr).

Marbach erwartet zum Vergleich gegen den Viertligisten, der zwei Tage später zum Punktspiel bei Hertha BSC II antritt, eine große Kulisse. Bereits 450 Karten wurden verkauft, gerechnet wird bei perfektem Fußballwetter mit mindestens 500 Besuchern.

