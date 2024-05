Jena. Warum der Jenaer Fußballclub glücklich über die Vertragsabschlüsse ist.

Vor dem Auswärtsspiel gegen den FSV Gütersloh vermeldet der FC Carl Zeiss Jena die Vertragsverlängerung zweier Spielerinnen aus der Zweitliga-Mannschaft. Der Club setzt auf Kontinuität im Frauenkader. Mit Verteidigerin Anja Heuschkel (26) und Stürmerin Hannah Mesch (19), zwei Schlüsselfiguren des aktuellen Teams, wurden die Verträge verlängert, um den positiven Trend der Mannschaft fortzusetzen.

Die sportliche Leiterin für den Frauenfußball beim FC Carl Zeiss Jena, Isabell Knipp, äußerte sich erfreut über die gelungenen Vertragsverhandlungen: „Es freut uns sehr, dass wir mit Anja und Hannah zwei Leistungsträgerinnen auch über das Saisonende hinaus an den FCC binden können“, sagte sie.

Kapitänin ist „eine extrem wichtige Komponente“

Anja Heuschkel, die aus Apolda stammt und seit ihrer Jugend im Verein spielt, hat sich zu einer Führungspersönlichkeit und Abwehrchefin entwickelt. Sehr ambitioniert und mit tiefer Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Jena nimmt sie eine zentrale Rolle im Team ein, nicht zuletzt als erste Kapitänin nach dem Wechsel zum FC Carl Zeiss Jena.

Anja Heuschkel spielt in der Abwehr des FC Carl Zeiss Jena © Tino Zippel

„Anja Heuschkel ist als Abwehrchefin und Führungsspielerin eine extrem wichtige Komponente in unserem Team, ist sehr ehrgeizig und natürlich in und um Jena sportlich wie familiär stark verwurzelt“, sagt die Sportdirektorin.

Hannah Mesch, seit 2020 beim FCC, hat sich ebenfalls fest etabliert. Ihre exzellente Technik, besonders mit ihrem linken Fuß, macht sie zu einem vielversprechenden Talent für den Verein. Trotz gesundheitlicher Rückschläge im Winter zählte sie zu den besten Spielerinnen in der Hinrunde. Mesch will im nächsten Jahr ihr Abitur am Sportgymnasium „Johann Christoph Friedrich GutsMuths“ ablegen.

Hannah Mesch gehört zu den Stürmerinnen des FC Carl Zeiss Jena. © Tino Zippel

Hoffnung auf den Aufstieg in die erste Bundesliga

Die Frauen-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena hat im Saisonendspurt noch Chancen auf den Aufstieg in die erste Bundesliga. Vier Spiele sind noch zu absolvieren. Derzeit steht der FCC auf Platz 3. Das Spiel in Gütersloh wird am Sonntag um 11 Uhr angepfiffen.

