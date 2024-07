Erfurt. Wenn am Sonntag die erste Runde des Fußball-Landespokals ausgelost wird, fehlt ein Thüringer Regionalligist im Lostopf – aus einem einfachen Grund.

Wenn am Sonntag die erste Runde im Thüringer Landespokal ermittelt wird, fehlt der FC Carl Zeiss Jena im Ziehungstopf. Der Regionalligist erhielt als Titelverteidiger ein Freilos, wie aus den Durchführungsbestimmungen des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hervorgeht. Am Wochenende vom 16. bis 18. August werden 32 Paarungen ausgetragen, die nun im Rahmen der Beratung des TFV-Spielausschusses ausgelost werden. Prominenteste Teilnehmer sind die beiden Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz.

Auch interessant

Jena greift in der zweiten Runde ins Geschehen ein

Ausgelost wird gleichzeitig die Qualifikationsrunde mit den Landesklasse-Mannschaften und den Kreispokalsiegern, die am 27./28. Juli gespielt wird. In der zweiten Landespokal-Runde, die im Rahmenterminplan am 7./8. September festgeschrieben ist, greift dann auch Jena ins Geschehen ist. Zuvor tritt die Mannschaft um Trainer Henning Bürger am 28. August in der 1. DFB-Pokalrunde gegen Meister Bayer Leverkusen an.

Auch interessant

Fußball FC Carl Zeiss: Was Weinhauer nach dem Wechsel von Erfurt nach Jena besonders schätzt Von Steffen Eß

In der vergangenen Saison hatte sich der FC Carl Zeiss zum 15. Mal den Pott im Landespokal gesichert. Beim 4:0 gegen den ZFC Meuselwitz besaßen die Zipsendorfer keine Chance, nachdem sie sich im Viertelfinale gegen den Ligarivalen aus Erfurt im Elfmeterschießen behauptet hatten.

red