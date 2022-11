Deutschland enttäuscht im Oman: Hansi Flick schlägt WM-Alarm

Maskat. Niclas Füllkrug hat Deutschland bei der WM-Generalprobe im Oman vor einer Blamage bewahrt. Hansi Flick übte nach dem 1:0-Sieg Kritik.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar nur mit viel Mühe gewonnen. Gegen Gastgeber Oman siegte die DFB-Auswahl am Mittwoch in Maskat 1:0 (0:0). Das Tor erzielte der eingewechselte Bremer Niclas Füllkrug in der 80. Minute. Für den Stürmer war es damit ein gelungenes Debüt in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.

Deutschland gegen Oman mit Moukoko in der Startelf

In der Startformation setzte Flick auch den Dortmunder Youssoufa Moukoko ein, der vier Tage vor seinem 18. Geburtstag seinen Einstand im DFB-Team gab. Erster Kontrahent in Katar ist am kommenden Mittwoch Japan, weitere Vorrundengegner sind Spanien und Costa Rica.

Youssoufa Moukoko spielte im Oman erstmals für Deutschland. Foto: Getty

Zufrieden konnte der Bundestrainer nicht sein. Eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Japan enttäuschte seine Mannschaft gegen den krassen Außenseiter. Füllkrug war in einer lustlos auftretenden Mannschaft, in der sich sonst niemand beim Bundestrainer nachdrücklich für einen Startplatz zum Auftakt gegen Japan in einer Woche aufdrängte, der einzige Lichtblick. „Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte“, sagte der 29-Jährige bei RTL: „Aber man muss das realistisch einschätzen. Erst jetzt geht es um alles.“

Hansi Flick war nach dem Spiel sehr unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und wurde in seiner Analyse sehr deutlich. „Ich bin nicht happy, wie wir verteidigt haben - so dürfen wir bei der WM nicht spielen. Wir brauchen mehr Körperlichkeit, das habe ich vermisst. Aber jeder hatte ein bisschen im Hinterkopf, gesund aus dem Spiel herauszukommen.“

Immerhin mit der Leistung von Torschütze Füllkrug konnte Flick leben: „Ich habe der Mannschaft gesagt, ihr müsst zeigen, dass ihr bereit seid für Katar - er hat gezeigt, dass er bereit ist für die WM. Er war sehr präsent, hatte einige Abschlüsse, hat seine Sache gut und ein Tor gemacht. Aber bis zum Japan-Spiel haben wir noch ein paar Tage Zeit, um in Ruhe zu entscheiden. Ich will da nicht zu viel verraten.“

In der ersten Halbzeit war ich insgesamt nicht so richtig zufrieden. Aber du brauchst auch Spieler um dich herum, die gestalten. Er ist jung, wird die nächsten Tage 18. Ich bin wirklich froh, wie er im Training alles gibt, alles wunderbar. Gebt ihm die Zeit, die er braucht. Wir wollen ihn dabei unterstützen.“

Bundestrainer Hansi Flick über BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko: "Gebt ihm Zeit"

Ein durchwachsenes Debüt im DFB-Trikot feierte Youssoufa Moukoko. Der BVB-Profi stieg im Sturm mit 17 Jahren und 361 Tagen zum jüngsten Debütanten seit Uwe Seeler 1954 auf, der Dortmunder Jungstar wirkte jedoch hypernervös. Er scheiterte einmal am Pfosten (45.+1). Flick nahm ihn aber in Schutz: "In der ersten Halbzeit war ich insgesamt nicht so richtig zufrieden. Aber du brauchst auch Spieler um dich herum, die gestalten. Er ist jung, wird die nächsten Tage 18. Ich bin wirklich froh, wie er im Training alles gibt, alles wunderbar. Gebt ihm die Zeit, die er braucht. Wir wollen ihn dabei unterstützen." (fs mit dpa)