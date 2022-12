Bundestrainer Hansi Flick ist mit Deutschland bei der WM 2022 in der Vorrunde gescheitert.

Essen. Deutschland ist bei der WM wieder nach der Vorrunde ausgeschieden. 2024 folgt die Heim-EM. Mit Trainer Hansi Flick? Ein Kommentar.

Es ist passiert. Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde beendet – wieder einmal. 2018 in Russland war sie an ihrer Arroganz gescheitert, das kann man ihr diesmal nicht vorwerfen. Dennoch hat sie sich auch das frühe Aus in Katar selbst zuzuschreiben.