FC Rot-Weiß Erfurt startet Vorverkauf für Dortmund-Spiel und öffnet Westtribüne

Erfurt. Zur Saisonvorbereitung des FC Rot-Weiß Erfurt kommt Vizemeister Borussia Dortmund am 22. Juli ins Steigerwaldstadion. Am Dienstag startet der Vorverkauf. Zum Topspiel wird sogar die lange verwaiste Westtribüne geöffnet.

Das große Duell gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund wirft seine Schatten voraus. Der FC Rot-Weiß Erfurt beginnt am Dienstag den Vorverkauft für das Topspiel gegen den deutschen Vizemeister. Zugleich kündigte der Regionalligist an, dass die Borussen in Bestbesetzung, also auch mit allen Nationalspielern, antreten werden.

Zudem wird die in der Vergangenheit gesperrte Westtribüne erstmals seit langem wieder geöffnet. Damit ist klar, dass Erfurt mit mehr als 12.000 Zuschauern rechnet. „Dieses Spiel ist ein absoluter Höhepunkt“, sagt Sportdirektor Franz Gerber. Schon einmal standen sich beide Klubs gegenüber. Zur Stadion-Eröffnung im Sommer 2017 gewann Dortmund vor mehr als 14.000 Besuchern mit 5:2.

Der Vorverkauf der Karten verläuft in drei Phasen. Zunächst erhalten alle Dauerkartenbesitzer, ob nun aus der vergangenen Spielserie oder neu hinzugekommen, bis zum 25. Juni ein Vorkaufsrecht. Jenen Vorrang gewährt Rot-Weiß dann vom 26. Juni bis 3. Juli seinen Mitgliedern. Am 3. Juli werde schließlich der freie Verkauf starten, teilte der Regionalligist mit.

Zugleich startet Erfurt mit dem Verkauf der Dauerkarten für die am letzten Juli-Wochenende beginnende Regionalliga-Saison 2023/24. Wie die Spielbetriebs GmbH des Viertligisten mitteilte, sei man gezwungen, die Preise angesichts hoher Stadion- uns Betriebskosten zu erhöhen. Die Preisanpassung falle geringfügig aus. Durch den Kauf einer Dauerkarte entstehe eine Ersparnis von bis zu 105 Euro, teilte der Klub mit.

Dauerkartenbesitzer können sich bis zum 30. Juni den Platz aus der Vorsaison sichern. Rot-Weiß betonte zugleich, man wolle mit den Preisen für Kinder familienfreundlich bleiben. Deshalb hebt Erfurt die Altersgrenze für Kinder, die kostenlos ins Stadion dürfen, von sieben auf acht Jahre an. Die Dauerkarten kosten in der neuen Saison zwischen 368 Euro für einen Vollzahler in den Blöcken M und N auf der Haupttribüne und 90 Euro für einen Stehplatz für Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren. Die Dauerkarte ist zugleich als Fahrkarte im öffentlichen Nahverkehr des Erfurter Stadtgebietes gültig.