Zwei Oberligisten, drei Thüringenligisten beim 18. ARNstrom-Cup

Für seinen traditionsreichen ARNstrom-Cup hat sich Ausrichter SV 09 Arnstadt ein illusteres Feld in die Jahnsporthalle eingeladen. Von Freitag, 3. Januar bis Sonntag 5. Januar wird es fünf anspruchsvolle Turniere bei der nunmehr 18. Auflage des Hallenfußball-Klassikers geben. Nur ein reines Frauenturnier ließ sich nicht organisieren. Das Premium-Turnier wird es bereits zum Start am Freitag geben. Ab 18 Uhr sind dann mit Titelverteidiger Einheit Rudolstadt und dem FSV Martinroda zwei Oberligisten gemeinsam mit den drei Thüringenligisten Schott Jena, Preußen Bad Langensalza und Gastgeber SV 09 Arnstadt am Start. Gespielt werden soll wieder mit Bande. Im Vorjahr siegte Rudolstadt in einer einfachen Runde mit sechs Teams vor dem FC Rot-Weiß U19 und Glücksbrunn Schweina. Die SpVgg. Gerata sagt durch ihren eigenen leider zeitgleich stattfindenden Saveway-Cup in Geraberg ab. An den beiden Folgetagen wird ganztägig gekickt. So am Sonnabend, 4. Januar zunächst ab 9.30 Uhrin einem D-Junioren-Turnier mit sieben Mannschaften. 14.30 Uhr folgt ein C-Junioren-Turnier und 18 Uhr das zweite Männer-Turnier mit der Arnstädter Zweiten, Gehren, Wachsenburg Haarhausen, Elgersburg, Lok/Motor Arnstadt, Elxleben/Marlishausen, KiTa Regenbogen und den A-Junioren von Empor Erfurt. Sonntag folgen die E-Youngster (ab 9.30 Uhr) und abschließend ab 14.30 Uhr die B-Junioren mit ihren Turnieren.