Kai Havertz entthront nach über 30 Jahren Olaf Thon

München/Berlin. Nationalspieler Kai Havertz ist nach seinem Treffer gegen Portugal der jüngste deutsche EM-Torschütze. Das sagt Vorgänger Olaf Thon dazu.

Kai Havertz ist jüngster deutscher Torschütze bei einer Fußball-Europameisterschaft - und der entthronte Olaf Thon nicht böse darüber. "Es wurde mal Zeit, dass mein Rekord als jüngster EM-Torschütze Deutschlands gebrochen wird", schrieb der frühere Nationalspieler am Sonntag in seiner Kolumne beim Online-Portal "web.de". Chelsea-Profi Havertz hatte am Samstag in München beim 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Titelverteidiger Portugal den Treffer zum 3:1 erzielt. Mit 22 Jahren und 8 Tagen war er dabei 36 Tage jünger als Thon bei seinem Tor bei der Heim-EM 1988 gegen Dänemark (2:0).

Thon war insgesamt angetan vom Auftritt des früheren Leverkuseners. "Havertz hat bereits bei Chelsea bewiesen, dass er ein Matchwinner sein kann. Das war eine große Leistung", lobte der Weltmeister. Havertz hatte für Chelsea das 1:0-Siegtor im Champions-League-Finale gegen Manchester City erzielt. (dpa)