Olympia 2022 Olympia: Entscheidungen und deutsche Gold-Hoffnungen am Montag

Essen. Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Montag hofft Deutschland auf Edelmetall im Monobob und Skispringen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) hat es am Samstag die nächste Goldmedaille für Deutschland geben. Hannah Neise hat die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing fortgesetzt und sich zur ersten deutschen Skeleton-Olympiasiegerin gekrönt. Am Sonntag gingen die deutschen Sportler und Sportlerinnen dagegen leer aus.

Hannah Neise wurde am Samstag bei den Winterspielen in China als erste deutsche Skeleton-Pilotin Olympiasiegerin Foto: Getty

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

Das könnte sich zum Wochenstart am Montag wieder ändern. Zwar stehen insgesamt nur vier Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze an, doch Deutschland hat gute Chancen, weiteres Edelmetall zu sammeln. Um 2.15 Uhr beginnt die erste Entscheidung des Tages mit der Eistanz-Kür im Eiskunstlauf. Ab 2.30 Uhr finden der dritte und vierte Lauf im Monobob statt. Zur deutsche Mittagszeit werden schließlich die Medaillen im Skispringen-Team der Männer an der Großschanze sowie bei den Aerials der Frauen im Freestyle vergeben.

Olympia 2022: Deutsche Gold-Hoffnungen am Sonntag

Deutschland macht sich vor allem im Monobob und bei den Skispringern Hoffnung auf weiterer Medaillen. Laura Nolte aus Winterberg liegt nach den ersten beiden Durchgängen auf dem dritten Rang und hat somit gute Chancen, sich eine Medaille zu sichern. Die Skispringer wollen im Team auch um Gold springen - immerhin hat Karl Geiger durch seine Bronze-Medaille am Samstag neues Selbstvertrauen getankt.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Montag, 14.02.2022 - 5 Entscheidungen:

Bobsport Frauen, Monobob, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

Fresstyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Männer, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15.02.2022 - 9 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Abfahrt

Biathlon Männer, 4x7,5km Staffel

Bobsport Männer, Zweisitzer, Finale

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finals

Eisschnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finals

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Nordische Kombination Einzel, Großschanze

Snowboard Frauen, Big Air, Finale

Snowboard Männer, Big Air, Finale

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6km Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500m, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000m, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000m, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000m

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50km Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen: