Wann und gegen wen würde Deutschland im Achtelfinale spielen

Doha. Deutschland spielt gegen Costa Rica und will ins WM-Achtelfinale. Es gibt drei mögliche Gegner für das DFB-Team. Eine Übersicht.

Durch den überraschenden 1:0-Sieg Costa Ricas bei der WM gegen Japan und das 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) doch noch gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale in Katar. Dafür aber ist ein Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag (1. Dezember) gegen Costa Rica Pflicht. Außerdem ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Schützenhilfe der Spanier im Parallelspiel gegen Japan angewiesen.

So kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale:

Deutschland (1 Punkt, 2:3 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen

bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat

bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl und Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen Costa Rica. Foto: dpa

Sollte eines der vier Szenarien eintreten, würde Deutschland als Gruppenzweiter in die nächste Runde einsehen. Platz eins in Staffel E ist nicht mehr möglich. Als Zweiter der Gruppe E würde das DFB-Team am kommenden Dienstag (6. Dezember, 16 Uhr) auf den Sieger der Gruppe F treffen. Dort streiten sich an diesem Mittwoch (30. November) die Mannschaften von Kroatien, Marokko und Belgien um die beiden Achtelfinal-Tickets. Vor den abschließenden Partien in dieser Gruppe liegt Marokko auf Rang zwei - und wäre der mögliche DFB-Gegner. (fs)

