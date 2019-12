Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutlich mehr Umsatz und Gewinn bei Carl Zeiss Meditec: Dividende soll steigen

Nach einem guten Geschäftsjahr mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Gewinn soll die Ausschüttung auf 0,65 Euro pro Aktie steigen, sagte Vorstandschef Ludwin Monz am Freitag bei der Vorlage der Zahlen für das im September abgeschlossene Geschäftsjahr in Jena.

Im vergangenen Jahr hatte Zeiss Meditec 0,55 Euro pro Anteilsschein gezahlt. Über die Höhe der Dividende des MDax-Unternehmens entscheidet letztlich die Aktionärsversammlung am 24. März 2020.

Die Jenaer Tochter des Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss AG (Oberkochen) entwickelt und produziert vor allem Operationsmikroskope, Laser sowie künstliche Linsen für trübe Augen beim sogenannten Grauen Star. Beschäftigt werden rund 3200 Mitarbeiter im In- und Ausland.