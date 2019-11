Minderjährigen beliefert: Mutmaßlicher Geraer Drogengroßhändler vor Gericht

Der Angeklagte schüttelt den Kopf. Äußern will er sich der 22-Jährige nicht zu den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft Gera, wonach er im vergangenen Jahr als Drogengroßhändler in Gera fungiert hat. Er soll mindestens 26 Kilogramm Marihuana abgesetzt haben und steht deshalb vor der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Gera.

Der Anklageschrift zufolge hat er die Waren in Leipzig bestellt. Er habe sie im dortigen Bahnhofsviertel geordert, teils selbst geholt und teils per Kurier nach Gera geliefert bekommen. Der Einkaufspreis lag den Ermittlungen zufolge bei 70 Cent je Gramm. Der Verkaufspreis in Gera soll bei sechs Euro und mehr gelegen haben.

Übergabe an der Straßenbahn-Endstation in Gera-Lusan

Zu den Kunden gehörte ein Minderjähriger aus Gera, der von April bis November 2018 täglich 100 Gramm der Droge – an drei Tagen sogar jeweils 500 Gramm – auf Kommission bezogen hat, um sie im Bereich der zentralen Haltestelle in der Heinrichstraße oder im Stadtteil Lusan weiterzuverkaufen. In dem Stadtteil nahe der Straßenbahn-Endhaltestelle fand gewöhnlich die Übergabe statt.

Nach seiner Verhaftung hat der Minderjährige den Großhändler bei der Polizei benannt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten Aufzeichnungen über Schulden seiner Kunden, aber auch über seine Schulden bei dem Lieferanten. Auf dem Handy sichergestellte Chatverkehre mit seiner Freundin untermauerten den Verdacht, dass der nun angeklagte Syrer als Großhändler auftritt.

Polizei hört Telefonate ab

Die Polizei hörte anschließend Telefonate ab, um weitere Beweise zu sammeln. Als sich der Tatverdacht erhärtete, klickten die Handschellen. Ein Polizeioberkommissar berichtet, dass der Minderjährige, der nach seinem Prozess in der Jugendstrafanstalt Arnstadt einsitzt, inzwischen mehrfach aus Rache verprügelt worden sei. Er soll in diesem Prozess als Zeuge aussagen.

Der Angeklagte, dem zwei Verteidiger und ein Dolmetscher zur Seite stehen, trägt einen Verband um den Kopf. „Kleiner Unfall in der Zelle“, sagt er und sieht sich in seiner Verhandlungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Die zweite Strafkammer hat zwei weitere Verhandlungstage für den Prozess geplant.