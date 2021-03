Problemzonen: Bügeln wie Reacher

Kurz vor dem Frauentag erreicht uns aus Kamp-Lintfort am unteren Niederrhein die Nachricht von einer zukunftsweisenden Foto-Ausstellung. Sie heißt „Ich steh‘ dazu“ und zeigt Männer bei irritierenden Tätigkeiten: am Bügelbrett, vor der Waschmaschine, beim Staubsaugen, sogar im Einsatz gegen Kalkstreifen an der Duschkabine. Einige lächeln tapfer in die Kamera, andere wirken konzentriert bis angespannt.

Die Bekenner-Fotos sollen andere Männer ermuntern, es auch mal zu versuchen. Die subtile Botschaft lautet, wenn ich es richtig verstanden habe: Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Was uns auf die Frage zurückwirft, was Frauen falsch machen. Warum wir immer noch im Schnitt 78 Minuten täglich mehr im Haushalt arbeiten. Vielleicht mangelt es uns an kreativen Ansätzen. Für Männer mit Hang zur unkonventionellen Lässigkeit empfehle ich die Lektüre der Jack-Reacher-Reihe. Der furchtlose Ermittler bügelt seine Hosen und Hemden selbst, indem er sie am Abend unter seine Matratze legt. Wenn man bedenkt, dass eine Frau allein mit dem Plätten von zehn Herrenhemden rund 30 Minuten Lebenszeit vergeudet, wäre das schon mal ein Anfang.

Unterschätzt wird noch immer die motivierende Kraft der modernen Technik. Jede Frau weiß wie belebend der einfache Satz „Schatz, ich glaube, mein Tablet hängt!“ auf einen Mann wirkt. Trotzdem versuchen viele Frauen, ihren Mitbewohner mit archaischen Arbeitstechniken wie dem Wischen des Bodens mittels Lappen an Hausarbeit heranzuführen. Damit wird man höchstens kurzfristige Resultate erzielen.

Als ich dagegen kürzlich aus einem Artikel über Saugwischer vorlas, weckte ich umgehend Interesse. Kein Wunder. Die Dinger heißen zum Beispiel „Crosswave Cordless Max“ und nicht Schrubber. Das gibt dem Mann Gelegenheit, sich stundenlang in die Gebrauchsanweisung zu vertiefen und kompetent die Möglichkeiten der Vernetzung mit iPhone oder Alexa zu erörtern. So wird Haushalt auch für den modernen Mann zur Selbstbestätigung. Und verschafft uns Luft, bei einem Eierlikör die aktuellen Börsenkurse zu studieren.