Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem E-Bike

Pößneck. Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Pößneck hat ein Mann ein E-Bike zurückgelassen. Mit zwei Fotos wird nun nach dem Eigentümer gesucht.

Am Dienstag wollte die Polizei kurz vor 20 Uhr einen E-Bike-Fahrer in Pößneck im Bereich des Busbahnhofes kontrollieren. Als der Radfahrer die anstehende Kontrolle bemerkte, flüchtete er jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Brauhausgasse, wo die Polizisten den Sichtkontakt zu ihm verloren. Kurze Zeit später sei im Rahmen der Fahndung das durch den Unbekannten genutzte E-Bike in der Breiten Straße liegend gefunden worden.

Da das Fahrrad ungesichert und kein rechtmäßiger Eigentümer in der Nähe zugegen war, wurde das mintgrüne E-Bike der Marke "FOCUS" zur Eigentumssicherung sichergestellt, so die Polizei. Eine anschließende Überprüfung der Fahrraddaten in den Auskunftssystemen habe keine Hinweise auf den möglichen Eigentümer oder einen angezeigten Diebstahl ergeben.

Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse wird nun der/die Inhaber/in des beschriebenen E-Bikes gesucht. Hier hat die Polizei zwei Fotos des E-Bikes veröffentlicht. Falls Sie das Fahrrad wiedererkennen oder vermissen, wenden Sie sich (gern vorab telefonisch) mit einem Eigentumsnachweis an die Kollegen der Polizeistation Rudolstadt.