Corona-Hotspot: Kreis Greiz erlässt Ausgangsbeschränkungen

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Im bundesweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ostthüringer Landkreis Greiz gilt jetzt eine Ausgangsbeschränkung. Ab 18. März tritt die neue Corona-Allgemeinverfügung in Kraft.

Bewohner der Region dürfen nur noch aus triftigen Gründen ihre Wohnungen verlassen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten neuen Verordnung des Kreises hervorgeht. Dazu zählen unter anderem Arztbesuche, Einkäufe, der Besuch der Schule oder Kita die Berufsausübung. Die schärferen Regeln, zu denen auch ein Alkoholverbot an öffentlichen Orten gehört, gelten bis 31. März.

Neben allgemeinen Kontaktbeschränkungen mit einer ganzen Reihe von möglichen Ausnahmen und festgelegten Alkoholverbotszonen wie etwa im Eingangsbereich von Geschäften, enthält die Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe zulässig. Die Auflistung möglicher triftiger Gründe umfasst 20 Punkte.

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU): „Der Landkreis wurde zum Erlass dieser Allgemeinverfügung genötigt, wobei ich persönlich die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme nicht nachvollziehen kann. Aber ich bin als Landrätin weisungsgebunden. Um es klar zu sagen, es muss niemand einen langfristig geplanten Termin – ob beim Friseur, der Kosmetikerin oder in anderen unaufschiebbaren Vorhaben absagen." Sie verwies auf die wichtigen Hygiene-Regeln. Auch die so genannten körpernahen Dienstleistungen seien mit dieser Allgemeinverfügung grundsätzlich erlaubt, wenn der Kunde einen negativen Schnelltest vorweisen kann, sofern er keine qualifizierte Gesichtsmaske trägt oder diese bei der der Behandlung nicht durchgängig tragen kann.“

Die Kontaktbeschränkungen im Einzelnen:

Der gemeinsame Aufenthalt ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und Personen, für die ein Sorge-oder Umgangsrecht besteht, gestattet. Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Lebensgefährten gelten als ein Haushalt im Sinne dieser Vorschrift. Die Ausnahmen gibt es im Link am Ende des Textes.

Der Alkoholkonsum ist auf vielen öffentlichen Verkehrsflächen unter freiem Himmel und vielen öffentlich zugänglichen Orten im Landkreis Greiz untersagt, zum Beispiel auf Fußgängerzonen, auf Parkplätzen, Haltestellen, Bahnhöfen, Parks, Spiel- und Sportplätzen, vor Geschäften oder Gaststätten.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe zulässig. Die triftigen Gründe sind im Link am Ende des Textes aufgeführt

Körpernaher Dienstleistungen wie Friseur-, Nagel-, Kosmetik-, Tätowier-, Piercing- und Massagestudios sowie Solarien sind erlaubt, wenn Kunden ein negatives Testergebnis vorweisen können, falls eine "qualifizierte Gesichtsmaske nicht oder nicht durchgängig getragen werden kann"

Schweinsburg kritisiert Erlass

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), die vor allem eine erhöhte Infektionsrate bei Unter-18-Jähirgen durch vermehrten Tests erklärt hat, kritisiert, dass sie vom Land zum Erlass gezwungen wurde. Auf Weisung des Thüringer Gesundheitsministeriums habe der Kreis die Verfügung erlassen "müssen", die ab Donnerstag in Kraft treten. Die Verfügung gilt bis Ende März.

In der Region gab es - Stand Mittwoch - 525,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Damit war der Landkreis erneut bundesweit das Gebiet mit der höchsten Inzidenz. Zum Vergleich: Deutschlandweit lag dieser Wert am Mittwoch bei 86,2, thüringenweit bei 173,1. Thüringen ist seit Wochen das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.

Seit Dienstag fahren Testbusse des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durch den Landkreis Greiz, um die Menschen in der Region öfter auf eine Corona-Infektion zu testen. Termine sind dafür nicht nötig. Außerdem gibt es in dem Kreis zwei Testzentren. Dort bietet das DRK täglich kostenlose Schnelltests an. Ein weiteres Testzentrum soll am Freitag eröffnet werden.

Die Allgemeinverfügung im Wortlaut