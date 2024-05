Ranis. Im Juni wird’s wieder poetisch auf Burg Ranis. Diese Stars kommen zu den diesjährigen Thüringer Literaturtagen:

Rund ums zweite Juni-Wochenende herrscht wieder Festivalstimmung auf der Literaturburg Ranis (Saale-Orla-Kreis). Zu den 27. Thüringer Literaturtagen haben sich namhafte Künstler wie „Tatort“-Schauspielerin Christine Urspruch, der ebenso gefragte Mime Robert Stadlober und Büchner-Preisträger Durs Grünbein angesagt.

Dichter, Lyriker und Essayist Durs Grünbein © picture alliance / dpa | Timo Lindemann

Eröffnung mit Durs Grünbein

Der gebürtige Dresdener Durs Grünbein gehört zu den bedeutendsten deutschen Dichtern und Essayisten. Zur Eröffnung des Literaturfestivals stellt der in Berlin und Rom lebende Schriftsteller seinen Roman „Der Komet“ vor. Darin beschreibt er anhand der Geschichte seiner Großmutter, wie sich das deutsche Volk in der NS-Zeit radikalisieren und gleichschalten lässt.

Donnerstag, 6. Juni, 19.30 Uhr

Klassiker am Freitag: Poetry Slam

Jahrelang spielte Hubert Weiße mit seinem Gasthaus zur Schmiede den Gastgeber des populären Raniser Poetry Slam. Doch nach seinem Tod im Februar wird der obligatorische Dichterwettstreit der Literaturtage nun in Gedenken an ihn auf Burg Ranis ausgetragen. Wie in jedem Jahr werden bekannte Namen aus der Szene auftreten. Wer genau, bleibt wie immer eine Überraschung.

Freitag, 7. Juni, 19.30 Uhr

Schauspieler Robert Stadlober © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Höhepunkt am Samstag: Robert Stadlober

Filmschauspieler Robert Stadlober gastiert mit der Konzertlesung „Eine Reise durch die Zeit mit Kurt Tucholsky“ in Ranis. Darin unterlegt der Österreicher die Texte des scharfzüngigen Schriftstellers der Weimarer Republik mit Musik.

Samstag, 8. Juni, 19 Uhr

Schauspielerin Christine Urspruch © picture alliance/dpa | Felix Kästle

Höhepunkt am Sonntag: Christine Urspruch

In ihrer Konzertlesung widmet sich die Münsteraner „Tatort“-Schauspielerin Christine Urspruch einem Klassiker der Weltliteratur: Gemeinsam mit dem Perkussionisten Stefan Weinzierl lässt sie Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ in einer hörspielartigen Collage lebendig werden.

Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr

Originelles Rahmen-Programm

Für die besondere Festival-Atmosphäre sorgt unter anderem der Lyriker Marco Kerler, der im Raniser Burghof für jeden Besucher auf Wunsch spontan ein kurzes Gedicht auf seiner Schreibmaschine verfasst. Darüber hinaus lässt Hofmusiker Mr. Moon aus Großbritannien Gipsy-Folk erklingen. In der Buch-Tauschbörse können Gäste die heimische Lektüre gegen neuen Lese-Stoff einwechseln und auf der Burghof-Wiese gleich mit dem Schmökern beginnen.

Das weitere Programm:

Donnerstag, 6. Juni

18: 30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung mit Installationen von Lyrikerin und Performerin Kinga Toth.

Samstag, 8. Juni

13 Uhr: Emma Braslavsky liest „Erdling“ in der Veranstaltung „Unter Büchern auf Burg Ranis“ von MDR Kultur

15 Uhr: Martin Becker liest „Die Arbeiter“

16 Uhr: Grit Krüger liest „Tunnel“

17 Uhr: Lyrik im Konzert mit Volha Hapeyeva, Julia Mantel, Thomas Kunst und Musiker Stefan Nagler

22 Uhr: Susann Rehleins versaute Hausapotheke

Familientag, Sonntag, 9. Juni

10 Uhr: Literarischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Ranis

13 Uhr: Kinderprogramm mit Hansi von Märchenborn

14 Uhr: Comic-Lesung „Mumins: Ein Urwald im Mumintal“

Tickets unter: www.thueringer-literaturtage.de; einzelne Ticket auch unter: www.ticketshop-thueringen.de

