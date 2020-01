Desiree Nick, Die Prinzen und Vicky Leandros: Veranstaltungshöhepunkte in den Ostthüringer Landkreisen

Uwe Steimle: In feinem Dresdner Sächsisch spricht Uwe Steimle in seinem Comedy-Programm „Fludschen muss es!“ über seine Muttersprache. (Sa., 11. Januar, 19.30 Uhr, Kulturhof Kosma Altenburg; Sa., 18. April, 19.30 Uhr, Stadthalle Eisenberg; So., 13. November, 19.30 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg)



Andy Borg präsentiert „Das Stadlfest – unterwegs“: Entertainer und Moderator Andy Borg lädt zum „Stadlfest – unterwegs“ mit Stars aus Volksmusik und Schlager wie Monique, Judith Mel und den Geschwistern Niederbacher. (So., 12. Januar, 16 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg; Fr., 31. Januar, 16 Uhr, Vogtlandhalle Greiz; Do., 19. November, 19 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Gera)



„Immer wieder sonntags unterwegs“ mit Stefan Mross: Auch 2020 setzt Stefan Mross seine Live-Tour „Immer wieder sonntags unterwegs“ fort. Mit dabei sind Bernhard Brink, Die Zillertaler Haderlumpen, Anna-Carina Woitschack und Robin Leon. (So., 9. Februar, 16 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Gera; So., 15. März, 16 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg; Sa., 18. April, 16 Uhr, Vogtlandhalle Greiz)

Tobias Künzel (l) und Sebastian Krumbiegel spielen mit ihren Prinzen im Frühjahr zweimal in Ostthüringen. Foto: Jan Woitas / dpa



Die Prinzen: Über 25 Jahre sind die Prinzen mittlerweile unterwegs. 2020 kommen sie wieder nach Thüringen. (Fr., 27. März, 19.30 Uhr, Meininger Hof Saalfeld; Mi., 1. April, 19.30 Uhr, Konzertsaal im Theater Gera)



Baumann und Clausen: Die Comedy-Serie „Baumann und Clausen“ unterhält täglich Hörer von rund 20 Radiostationen. Man kann die lustigen Bürokraten aber auch live erleben. (Fr., 27. März, 19.30 Uhr, Stadthaus Hermsdorf; So., 19. April, 18 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg; Sa., 25. April, 19.30 Uhr, Kulturhof Kosma Altenburg)



Die große Schlager-Hitparade: In der „Großen Schlager-Hitparade 2020“ präsentiert Sascha Heyna Künstler wie Patrick Lindner, Ireen Sheer, G.G. Anderson, Michael Hirte und Sandro. In der Show von 2021 sind dann neben Heyna „Die Schlagerpiloten“, Heintje, Vincent Gross und Daniela Alfinito zu erleben. (So., 29. März, 16 Uhr, Goldener Pflug Altenburg; So., 10. Mai, 16 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg; Sa., 30. Januar 2021, 16 Uhr, Vogtlandhalle Greiz)

Karat: Die „Karat 45“-Jubiläumstour umfasst 45 Konzerte, darunter drei in Ostthüringen. (So., 5. April, 18 Uhr, Wisentahalle Schleiz; Sa., 10. Oktober, 19.30 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Gera; Sa., 21. November, 20 Uhr, Meininger Hof Saalfeld)



Semino Rossi: Argentinier Semino Rossi präsentiert seine Schlagerhits. Im Vorprogramm unterstützen ihn die Schlagerpiloten. (Do., 30. April, 19 Uhr, Sparkassen-Arena Jena; Fr., 1. Mai, 19 Uhr, Vogtlandhalle Greiz)

Entertainer Jürgen von der Lippe plant 2020 vier Auftritte in Ostthüringen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Jürgen von der Lippe: Der Meister der geschliffenen Pointe Jürgen von der Lippe kommt mit seinem Programm „Voll Fett“ nach Altenburg und Jena. In Pößneck und Gera liest er aus seinem Buch „Nudel im Wind“. (Sa., 2. Mai, 20 Uhr, Schützenhaus Pößneck; Fr., 8. Mai, 20 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Gera; Sa., 5. September, 20 Uhr, Goldener Pflug Altenburg; So., 13. September, 20 Uhr, Volkshaus Jena)



Heinz Rudolf Kunze: Der Rockmusiker präsentiert einen Mix aus seinen großen Hits, musikalischen Raritäten und Anekdoten aus seinem Leben. (So., 10. Mai, 16 Uhr, Vogtlandhalle Greiz; Sa., 12. Dezember, 20 Uhr, Schützenhaus Pößneck)



Kastelruther Spatzen: Mit den Kastelruther Spatzen aus Südtirol ist eine der erfolgreichsten Volksmusik-Bands in Thüringen unterwegs. (Mi., 27. Mai, 19.30 Uhr, Vogtlandhalle Greiz; Do., 28. Mai, 19.30 Uhr, Sparkassen-Arena Jena; Mi., 2. Dezember, 19.30 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg,)

„Schwarze Augen“: Laut Veranstalterangaben ist der Abend „Schwarze Augen: Eine Nacht im Russenpuff“ derzeit das erfolgreichste Kabarettereignis Mitteldeutschlands. Eine Show zwischen Revue und Estrade mit Katrin Weber, Tom Pauls und Detlef Rothe. (Di., 9. Juni, 19.30, Vogtlandhalle Greiz; Mi., 9. September, 19.30 Uhr, Stadthalle Bad Blankenburg)

Stadthalle Bad Blankenburg

Lisa Fitz: Die Bajuwarin Lisa Fitz wendet sich in ihrem aktuellen Kabarettprogramm dem „Flüsterwitz“ zu, jenem Witz, den man hinter vorgehaltener Hand erzählt. (Sa., 12. Dezember, 20 Uhr)

Vogtlandhalle Greiz

Katrin Weber und Gunther Emmerlich: Das Duo Katrin Weber und Gunther Emmerlich singt Filmhits von Frank Sinatra, Liza Minnelli und Manfred Krug bis Madonna. (So., 8. März, 17 Uhr)

Kabarettistin Désirée Nick liest in Greiz aus „Der Lack bleibt dran“. Foto: Britta Pedersen / dpa



Desiree Nick: In Ihrem jüngsten Buch „Der Lack bleibt dran“ gibt Desiree Nick die Losung aus „Sechzig ist das neue Vierzig!“ (Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr)



Katrin Sass: Zum 31. Literaturabend der Stadt Greiz liest Schauspielerin Katrin Sass aus „Das Glück wird niemals alt“. In ihrem Buch erzählt sie von ihrem beruflichen Aufstieg, aber auch von schweren Krisen. (So., 7. Juni, 17 Uhr)

Stadthalle Eisenberg

Die Musikantenparade zur Weihnachtszeit: Das Original Naabtal Trio, Monique und die Geschwister Niederbacher laden zur „Musikantenparade zur Weihnachtszeit“. (11. Dezember, 16 Uhr)

Wisentahalle Schleiz

Die Amigos: Sie gelten als erfolgreichste Volksmusiker Deutschlands. Und auch mit ihrem aktuellen Album „110 Karat“ eroberten die Amigos die oberste Chartposition. (So., 26. Januar, 15 Uhr)

Meininger Hof Saalfeld

Gregor Gysi: Im Gespräch mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt präsentiert Gregor Gysi seine Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“. (Sa., 22. Februar, 18 Uhr)



Franziska Troegner und Jaecki Schwarz: Die Schauspieler Franziska Troegner und Jaecki Schwarz lesen im Programm „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel“ Kriminalgeschichten von Roald Dahl. (Sa., 7. März, 20 Uhr)

Schützenhaus Pößneck

Schauspieler Wolfgang Stumph erzählt in Pößneck aus seinem bewegten Leben. Foto: Jan Woitas / dpa

Wolfgang Stumph: Schauspieler Wolfgang Stumph erzählt aus seinem bewegten Leben, zeigt Filmausschnitte und Auszüge aus seinen Bühnenprogrammen. (Sa., 18. Januar, 20 Uhr)



Carsten Lekutat: Seit 2015 moderiert Carsten Lekutat die MDR-Sendung „Hauptsache gesund“. In seiner Bühnenshow verrät er „Wie Kekse Ihr Leben retten können“. (Fr., 3. April, 20 Uhr)



Vicky Leandros: Zum wiederholten Male heißt es im Schützenhaus Pößneck „Weihnachten mit Vicky Leandros“. (So., 6. Dez., 18 Uhr)

