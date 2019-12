Harish Shankar aus Malaysia ist seit 2019 Erster Kapellmeister am Meininger Staatstheater. 2022 soll er Generalmusikdirektor in Erfurt werden. Zuvor geht er womöglich nach Coburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orchesterchef für Erfurt: Zweiter Platz, erstklassige Wahl

Zwischen Dirigent Harish Shankar und dem Philharmonischen Orchester hat die Zusammenarbeit „perfekt funktioniert“, hört man aus dem Theater Erfurt. Deshalb stimmte das Orchester auch für ihn mit großer Mehrheit: Shankar wurde zweiter Favorit für die Stelle des Generalmusikdirektors (GMD), nach Felix Bender, der ein paar Stimmen mehr bekam.

Nun soll er das Amt 2022 auch antreten. Guy Montavon stellte ihn dem Orchester als künftigen Chef vor, nachdem Bender dankend ablehnte, weil der Intendant die Konditionen veränderte (wir berichteten).

Gegen die Personalie selbst haben die Musiker so gar nichts einzuwenden, aber umso mehr gegen das Verfahren, mit dem Montavon dem GMD Myron Michailidis plötzlich doch zu zwei weiteren Jahren am Haus verhelfen will. Doch das ist „eine Angelegenheit, aus der ich mich raushalte“, sagt Shankar.

Verschobener Amtsantritt „ist natürlich suboptimal“

Aktuell ist er „ganz glücklich in Meiningen“, wo der 40-Jährige seit dieser Saison als erster Kapellmeister an einem „tollen Theater“ engagiert ist. In gleicher Funktion dirigierte er zuvor am Theater Vorpommern (Stralsund/Greifswald). Dass er erst 2022 nach Erfurt wechseln soll, „ist natürlich suboptimal“, erklärt Shankar. „Am liebsten würde ich nächstes Jahr anfangen, so wie es in der Stellenausschreibung stand. Aber als Herr Montavon fragte, ob ich trotzdem so viel Interesse an Erfurt hätte, dass ich noch zwei Jahre warten würde, war für mich die klare Antwort: Ja!“

Ihm gehe es in erster Linie um den Ort: „Ich mag das Theater Erfurt sehr!“ Shankar sagte „per Händedruck“ zu. Und er informierte demnach auch den Intendanten am Landestheater Coburg. Dort ist er aktuell nämlich einer von noch drei GMD-Kandidaten. Sollte sich das Orchester für ihn entscheiden, habe er Coburg erklärt, stehe er ab 2020 für zwei Jahre zur Verfügung, nicht länger. Einfach deshalb, weil er Montavon bereits zusagte.

„Erfurt steht für mich außer Frage, je nachdem natürlich, wie das Gerichtsverfahren ausgeht.“ Das ist aktuell die große Unbekannte, nachdem der Dirigent Adrian Müller vor dem Arbeitsgericht Form- und Verfahrensfehler gegen das Theater Erfurt geltend machte. Nach einstweiliger Verfügung ist Montavon in der GMD-Sache inzwischen erst einmal handlungsunfähig. Ende Februar trifft man sich vor Gericht.

Müllers Klage lastet man im Theater dem Intendanten insofern an, als ein unsauberes Verfahren sie erst möglich gemacht haben könnte. Zugleich aber hält man sie für die Unverschämtheit eines im Orchester ganz deutlich unterlegenen Bewerbers, der einfach nur eine Stange Geld rausschlagen wolle.

Als Dirigent in Peru und Großbritannien

Harish Shankar befindet sich also doppelt in Wartestellung. Derweil bereitet er sich unter anderem auf sein Debüt mit dem Royal Philharmonic Orchestra vor, Anfang Februar in Kingston bei London. Shankar dirigierte bereits eine Reihe britischer Orchester: die City of Birmingham Symphony etwa, das Royal Scottish National Orchestra oder das Hallé Orchester Manchester.

Shankar stammt aus Malaysia und studierte Dirigieren in Hannover. Danach ging er als Chefdirigent zum musikalischen Bildungsprojekt „El Sistema“ nach Peru. Ausweislich seiner Biografie dirigierte er dort „eine Vielzahl klassischer und genreübergreifender Konzerte mit der Absicht, auf eine schnell wachsende Klassikszene im Lande einzugehen und durch Musik Jugendliche verschiedener Gesellschaftsschichten zusammenzubringen“. Ehrenamtlich engagiert sich Shankar in der Notfall- und Traumapädagogik nach Rudolf Steiner, was ihn wiederholt in irakische Flüchtlingslager führte.

Wenn für ihn in Erfurt doch noch alles glatt läuft, setzt er ab 2022 gleichsam eine Tradition fort. Schon bei Vorvorgängerin Joana Mallwitz entschied sich Montavon letzten Endes für eine Kandidatin, die das Orchester auf Platz zwei gesetzt hatte.