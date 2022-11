Prominenter im Ernst-Abbe-Sportfeld: Jenaer Weihnachtssingen im Stadion geplant

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hofft auf viele Besucher bei einer besonderen Veranstaltung, die zwei Tage vor Heiligabend erstmals stattfinden soll. Das ist geplant.

Das Weihnachtssingen in den Stadien von Union Berlin oder Dynamo Dresden lockt Jahr für Jahr viele Menschen an. In der neuen Jenaer Fußballarena soll der Grundstein für eine ebensolche Tradition am 22. Dezember ab 18 Uhr gelegt werden. Der FC Carl Zeiss Jena und die Stadionbetreibergesellschaft haben nun bekanntgegeben, dass sie an diesem Termin zum ersten Jenaer Weihnachtssingen ins Ernst-Abbe-Sportfeld einladen.

Die Veranstaltung war bereits für 2021 geplant, konnte aber aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. Dieses Jahr steht dem Weihnachtssingen nichts im Wege, obwohl der Umbau des Stadions zur Fußballarena noch nicht komplett abgeschlossen ist. Die Zuschauer singen begleitet von den Blechbläsern der Jenaer Philharmonie, dem Philharmonischen Chor und dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie bekannte weihnachtliche Lieder, um sich so im besonderen Ambiente auf Heiligabend einzustimmen.

Gunther Emmerlich führt durch das Weihnachtssingen

Moderator Gunther Emmerlich wird durch die Veranstaltung führen und von seinem Ensemble begleitet. Während die Blechbläser der Jenaer Philharmonie wie auch Emmerlich und sein Ensemble auf einer Bühne im Innenraum stehen werden, animieren die Chöre auf der Haupttribüne das Publikum zum Mitsingen. Geplant sind je zwei musikalische Halbzeiten, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann berichtet.

Der FC Carl Zeiss hofft, dass nicht nur Fußballfans den Weg ins Stadion finden. Auf der Haupt­tribüne ist an diesem Tag Platz für 3500 Besucher. Verbunden ist mit dem Weihnachtssingen auch ein karikativer Zweck. Die Veranstalter wollen mit Unterstützung der NCL-Stiftung auf die wenig bekannte Erkrankung der „Kinderdemenz“ aufmerksam machen.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung soll in wenigen Tagen in unseren Pressehäusern starten.

