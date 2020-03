Schau ohne Publikum

„Mein Herz schmerzt, wenn ich daran denke, dass diese Ausstellung vielleicht niemand zu Gesicht bekommt“, sagt die Geraer Kulturamtsleiterin Claudia Tittel. Am morgigen Donnerstag hätte die Schau „Wundersam wirklich: Magischer Realismus aus den Niederlanden“ in der Orangerie in Gera eröffnet werden sollen. Die hochkarätigen Werke hängen, doch infolge der Corona-Krise wird sie in den nächsten Wochen niemand sehen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nichtsdestotrotz hegen die Kuratoren Holger Saupe und Claudia Schönjahn noch Hoffnung, dass die aufwendigen, kostspieligen Vorbereitungen nicht umsonst waren und die Exposition doch noch ein paar Wochen vor Ausstellungsende am 14. Juni öffnen kann.

Die Bilder stammen aus Arnheim, Geras niederländischer Partnerstadt. Im dortigen Kunstmuseum wird umfangreich gebaut, sodass das Haus seinen exklusiven Kernbestand auf Reisen schickte.

Es ist eine bildgewaltige Sammlung. Schon das Eingangsmotiv der Schau, Pyke Kochs „Frauen auf der Straße“, zieht alle Blicke auf sich. Es zeigt drei grandiose Grazien im Look der 20er-Jahre. Der Künstler selbst hat sich in Frauenkleidern in die Bildmitte gesetzt – mit roter Perücke und hellgrauer Federboa um die Schultern. Homosexuelle Themen greift Pyke Koch in mehreren Bildern auf: 1930 malt er ein städtisches Pissoir, das damals vielerorts als Schwulentreff diente, und sorgt für Empörung. Auch sein Gemälde „Mitternachtspoesie“ scheint an einen der verborgenen Orte zu führen, wo sich einst Männer zu erotischen Schäferstündchen einfanden. Das dunkle Werk von 1931 zeigt den kühnen Blick eines Mannes an seinem Bauch hinunter auf die Füße. Die Hand sitzt im Schritt, als unterbreite er ein sexuelles Angebot. Die Lust, seine Zeitgenossen zu brüskieren, offenbart Koch bereits in der Wahl seines Künstlernamens. Pyke leitet sich von Pykestraat ab, dem Rotlichtviertel von Nimwegen, in dem er einen Teil seiner Kindheit verbrachte.

Auch der Künstler Dick Ket kreist vielfach um gleiche Themen. Da er durch ein Herzleiden und diverse Phobien ans elterliche Haus gebunden war, diente er sich oft selbst als Modell, wie zahlreiche Selfies belegen. Ein synthetisches Glanzstück ist Nola Hattermans „Jazz“. Ein singender Mund, Trompeten und Saxofone drängen aus einem grünen, vieltonigen Klangteppich heraus. Der magische Realismus entwickelte sich in den Niederlanden Ende der 20er-, Anfang der 30-Jahre, etwas später als die Neue Sachlichkeit in Deutschland. Pyke Koch definierte die Richtung einmal so: „Der magische Realismus benutzt Bilder, die möglich, aber nicht wahrscheinlich sind; der Surrealismus hingegen unmögliche Bilder, die nicht existieren können.“

Mit der Ausstellungseröffnung sollte zugleich die Erweiterung der Öffnungszeiten in den Geraer Museen gefeiert werden. Nach Jahren der Einsparungen werden die städtischen Sammlungshäuser künftig wieder dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr Publikum empfangen. Ein Zugewinn von einem Tag sowie täglich einer Stunde, so Tittel.

Doch vorerst sind die Museumsmitarbeiter zu Hause, bauen Überstunden und Alturlaub ab. Kulturchefin Tittel will unterdessen den Corona-Stillstand nutzen, um die geplante Internetseite der Geraer Museen voranzutreiben.