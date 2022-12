Berlin Talkshows sind bei TV-Zuschauern besonders beliebt. Ganz vorne mit dabei: „Anne Will” im Ersten (ARD). Doch was kostet eine Ausgabe?

Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten ein, wenn Anne Will in der nach ihr benannten Talkshow mit ihren Gästen über die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen diskutiert. Dauerbrenner sind dabei Erfolge und Versagen der Bundesregierung sowie Deutschlands Rolle in der Welt. Lesen Sie auch: Das sind die häufigsten Gäste von "Anne Will".

„Anne Will“: So viel gibt die ARD für die Produktion aus

Wie viel die ARD aktuell für die Talkshow „Anne Will” ausgibt, ist dabei ein Geheimnis. Verlässliche Daten gibt es nur aus dem Jahr 2011. In einem Bericht der „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten" hieß es damals, dass eine Minute der Sendung rund 2400 Euro kostet. Bei einer einstündigen Folge summieren sich die Kosten auf 144.000 Euro. Alter, Karriere & mehr - Das muss man über die Moderatorin Anne Will wissen

Wie viel die Moderatorin verdient, ist nicht bekannt. Insgesamt gab die ARD 7,85 Millionen Euro pro Jahr für die Produktion aus. Darin enthalten sind neben der Gage für Anne Will aber auch alle weiteren Personalkosten, die Ausgaben für das Studio und vieles mehr. (msb/nfz)

