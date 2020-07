Los Angeles Bei einer Auktion in Los Angeles sind viele Gegenstände von Marilyn Monroe versteigert worden. Unter anderem ein besonderer Bademantel.

Bademantel von Marilyn Monroe für knapp 29.000 Dollar

Schmuckstücke, Fotos, Drehbücher und andere Gegenstände der Schauspielerin Marilyn Monroe (1926-1962) sind in Los Angeles unter den Hammer. Unter anderem brachte ein mit Strass besetzter Bademantel, den Monroe 1953 in der Hit-Komödie „Wie angelt man sich einen Millionär?“ trug, 28.800 Dollar (etwa 26.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Julien’s Auctions in der Nacht zum Samstag mitteilte.

