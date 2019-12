Köln. Teilnehmer Eric Stehfest begeisterte bei „Dancing on Ice“ mit einem Rekord. Juror Daniel Weiss sorgte in der Show aber für Entsetzen.

„Dancing on Ice“ sorgt im Viertelfinale für einen Rekord

Mit einem sich kaum reimenden Gedicht, zahlreichen Geschenken und Weihnachts-Deko im Überfluss eröffnen die Moderatoren Marlene Lufen und Daniel Boschmann am Freitagabend das „Nikolaus Special“ von „Dancing on Ice“.

„Sogar die Jury hat sich heute geschmückt“, kündigt Boschmann die Juroren an. Während Katharina Witt im roten Glitzer-Pailletten-Fummel da sitzt und Judith Williams ihr Kleider-Zwilling in grün ist, sitzt Daniel Weiss im Anzug – ganz ohne Fliege oder Krawatte – mit „Chabo“-haft geöffnetem Hemd da.

Dancing on Ice: Sexistischer Kommentar von Daniel Weiss

„Ich habe es heute besonders schwer“, meint der 51-jährige ehemalige Eiskunstläufer. „Immer wenn ich nach links schaue, habe ich hier Jingle Bells live.“ Nein, er meint damit nicht die weihnachtliche Deko des Studios.

Daniel Weiss, Katarina Witt and Judith Williams bei dem „Nikolaus Special“ von „Dancing on Ice“. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Links von ihm sitzen seine zwei Kolleginnen, deren Kleider nicht nur das Glitzer, sondern auch das tiefe Dekolleté gemein haben. Während Moderator Boschmann noch versucht den Sinn dieser Aussage zu verstehen, kommentiert eine Nutzerin auf Twitter: „Sexistischen Juror direkt austauschen bitte danke“.

Doch neben unangebrachten Juroren-Kommentaren - wie man es ja auch schon im Bezug auf Teilnehmerin Nadine Angerer gewöhnt ist -, sorgt auch Leistung für Aufmerksamkeit bei dieser Sendung. Einen Punkterekord erreicht Eric Stehfest gemeinsam mit seiner Profi-Partnerin Amani Fancy.

Zu „The Power of Love“ tanzen die beiden über das Eis. Obwohl Stehfest in einigen Interviews zuvor von seiner „offenen Ehe“ erzählte, fällt es ihm in den Proben sichtlich schwer, sich in diesem Liebes-Duett ganz auf Armani Fancy als Partnerin einzulassen.

Außergewöhnliches Lob für Eric Stehfest von der Jury

In der Show ist diese Unsicherheit jedoch ganz verschwunden und der 30-Jährige gleitet mit einer unglaublichen Präzision und Eleganz über das Eis. „Da war alles drin, was man sich heute Abend hätte wünschen können“, meint Judith Williams. „Das war für mich von allen Staffeln das Beste, was ich bisher gesehen habe“, sagt Daniel Weiss.

Begeisterten die Jury: Eric Stehfest und Amani Fancy. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Ein außergewöhnliches Lob für den sonst so strengen Kritiker, wenngleich dies ja auch erst die dritte Staffel ist. Mit 10 Punkten von allen drei Jury-Mitgliedern, also einer Gesamtpunktzahl von 30 Punkten, erreicht der Schauspieler nicht nur das Maximum, sondern stellt auch einen Rekord auf. Bisher hielt diesen Lina Larissa Strahl mit 27,5 Punkten.

Peer Kusmagk enttäuscht mit seinem Auftritt

Weniger begeistern kann hingegen Peer Kusmagk. „Verärgert, fassungslos und maßlos enttäuscht“, urteilt Daniel Weiss über dessen Performance zu „Jingle Bell Rock“. Mit der geringsten Punktzahl und zu wenig Zuschauer-Anrufen muss dieser sich am Ende der Sendung im sogenannten „Skate Off“ beweisen, in dem die zwei schwächsten Kandidaten mit einer weiteren Kür gegeneinander antreten.

Auch, wenn Kusmagk sich eleganter präsentiert, so hat er doch gegen Publikumsliebling Nadine Angerer keine Chance. „Können wir bitte 3 Stunden ab jetzt nur noch Nadine sehen“, fordert eine Nutzerin via Twitter.

Nadine Angerer ist wahrlich keine Eisprinzessin, doch mit dem Humor, den sie in diese Sendung bringt, ist sie eine willkommene Abwechslung zu den sonst so zahlreichen Lebensbeichten. Neben der Ex-Fußballerin stehen folgende Promis im Halbfinale: Model André Hamann, Schauspieler Eric Stehfest, Sänger Joey Heindle sowie Schauspielerin Lina Larissa Strahl.

