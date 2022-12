Kurzfilm "Dinner for One": Die Sendetermine an Silvester und Neujahr

Berlin. "Dinner for One" ist der Silvester-Klassiker schlechthin. Lesen Sie hier, wann und wo der Sketch 2022/2023 ausgestrahlt wird.

"Dinner for One" läuft jedes Jahr Silvester im Fernsehen

Auch an Neujahr 2023 gibt es einige Sendetermine

Wann und wo "Dinner for One" läuft, sehen Sie in unserer Übersicht

Ganz nach dem Motto: "The same procedure as every year", dem wohl bekanntesten Zitat aus dem Sketch "Der 90. Geburtstag oder Dinner for One", können sich Fans des Kultstreifens auch beim kommenden Jahreswechsel wieder an dem Schwarz-Weiß-Klassiker erfreuen.

Mittlerweile gibt es die vor 57 Jahren erstmals im März ausgestrahlte Zwei-Personen-Show sogar in etlichen Dialekten. Lesen Sie hier, wann und wo Sie die verschiedenen Varianten des 18-minütigen Sketchs rund um Miss Sophies 90. Geburtstag sehen können.

"Dinner for One" – Die Sendetermine an Silvester

15.30 Uhr, NDR

17.35 Uhr, NDR

17.35 Uhr, WDR

18.40 Uhr, Das Erste

19.00 Uhr, MDR

19.00 Uhr, RBB

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr, SWR

19.25 Uhr, SR

19.40 Uhr, BR

19.40 Uhr, NDR

23.35 Uhr, NDR

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Menschen warten am Marienplatz in München auf den Jahreswechsel. Foto: Peter Kneffel/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Sri Lanka, Colombo: Ein Feuerwerk wird während der Silvesterfeierlichkeiten gezündet. Foto: Ajith Perera/XinHua/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Brasilien, Rio De Janeiro: Ein Mann feiert den Beginn des neuen Jahres, während im Hintergrund ein Feuerwerk über dem Copacabana-Strand den Nachthimmel erleuchtet. Foto: Bruna Prado/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Frankreich, Marseille: Krankenschwester Bess Tribout (M.) lässt einen Champagner-Korken knallen, um das neue Jahr auf der Intensivstation COVID-19 im Krankenhaus zu feiern. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Frankreich, Paris: Der Eiffelturm leuchtet in der Silvesternacht blau anlässlich der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Frankreich hatte mit dem Jahreswechsel 2021/2022 in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats übernommen. Foto: Alain Jocard/AFP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Österreich, Innsbruck: Feuerwerkskörper explodieren vor den Alpen über Innsbruck zu Silvester. Foto: Daniel Karmann/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Deutschland, Berlin: Ein Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf der Bühne zu sehen. Deutschlands größte Silvesterparty fiel wegen der Corona-Pandemie auch diesmal wieder aus. Foto: Christophe Gateau/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Schweiz, Zürich: Menschen feiern während einer Silvesterparty im Club Sektor11. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt USA, New York: Menschen versammeln sich während der Silvesterfeierlichkeiten auf dem Times Square mit Hüten, Mund-Nasen-Schutz und Luftballons, um das neue Jahr zu begrüßen. Foto: Jeenah Moon/FR171682 AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Irene Mayoral (l) und Gerald Nuell aus Spanien küssen sich am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Times Square in New York, wo sie die Silvesterfeierlichkeiten besuchen. Das Paar hat sich am Freitag verlobt. Foto: Craig Ruttle/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Großbritannien, London: Viele Menschen gehen in der Silvesternacht am London Eye vorbei. Foto: Li Ying/XinHua/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Nordkorea, Pjöngjang: Die Zahl 2022 leuchtet bei den Silvesterfeierlichkeiten am Nachthimmel über Pjöngjang. Foto: -/kyodo/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Aufräumarbeiten am Katertag in Frankfurt am Main. Foto: Sebastian Gollnow/dpa



"Der 90. Geburtstag oder Dinner for One" – Sendetermine an Neujahr

05.10 Uhr, Das Erste

05.30 Uhr, RBB

"Dinner for One": Dialektversionen im TV